Superlega, Gravina: "Sentito Agnelli, presupposti dialogo". Sull'Inter...

SUPERLEGA, GRAVINA: "SENTITO AGNELLI PRESUPPOSTI PER AVVICINAMENTO POSIZIONI"

"Ho avuto un contatto con il presidente della Juventus Andrea Agnelli come è doveroso da parte mia e devo dire che al di là di quelle che potranno essere le due scelte mi sembra che vi siano i presupposti per un dialogo o comunque per un avvicinamento di posizioni che fino a questo momento sono apparse particolarmente tese". Così il presidente della Figc, Grabriele GRAVINA, in un incontro a Torino.

GRAVINA, 'NON PUO' FARE A MENO DELLA JUVENTUS MA REGOLE VANNO RISPETTATE'

"Il calcio italiano e quello internazionale non possono fare a meno della Juventus anche se la nostra scelta non può basarsi su dimensioni economiche o collegate al bacino dei suoi tifosi". Così il presidente della Figc Gabriele GRAVINA interpellato se il massimo campionato di può fare a meno del club bianconero. "Noi - ha ribadito - ci dobbiamo basare su quelle che sono principi e regole che governano il nostro sistema". "C'è un regolamento e ogni società tra un mese quando si iscriverà al campionato dovrà sottoscrivere i principi sportivi che sancisce. Io ho il dovere di tutelare le competizioni non le singole società", ha osservato ancora.

Gravina: Conti Inter? Problema è del sistema, controllare costi

"L'Inter è una delle società che ha lanciato un grido d'allarme sulle difficoltà economico-finanziarie. Il problema non è l'Inter ma di un sistema che deve recuperare la capacità di tenere sotto controllo i costi. Il mondo del calcio ha accumulato circa 5 miliardi di euro di indebitamento". E aggiunge: "Il calcio a livello internazionale non ha bisogno di recuperare maggiori ricavi, ma di tenere sotto controllo i costi- ha proseguito - Bisogna attivare dei meccanismi di controllo".

GRAVINA, 'RINNOVO MANCINI? SIAMO AI DETTAGLI, SPERO PRESTO ANNUNCIO'

"Manca ancora qualche piccolo dettaglio, ci vedremo prestissimo e comunque prima della partenza per nostro ritiro troveremo la modalità, mi auguro, di annunciare la continuità di questo straordinario lavoro che sta facendo Roberto MANCINI per la nostra nazionale ma soprattutto per i giovani". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina interpellato sul rinnovo dell'intesa con il ct della Nazionale.