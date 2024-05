Superlega, la sentenza del Tribunale di Madrid in tackle su Uefa e Fifa

La Superlega ottiene un'altra vittoria. A dicembre la decisione della Corte di Giustizia della Unione Europea e ora anche la sentenza del Tribunale di Madrid: "La magistrata titolare del Tribunale Commerciale n. 17 di Madrid ha accolto parzialmente la domanda presentata dalla European Super League Company S.L. (ESLC) contro la UEFA e la FIFA e ha dichiarato che entrambi gli organismi hanno abusato della loro posizione dominante e stanno impedendo la libera concorrenza nel mercato attribuendosi la facoltà discrezionale di proibire la partecipazione a competizioni alternative e imponendo restrizioni ingiustificate e sproporzionate che violano gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)”.

La sentenza ordina a FIFA e UEFA “di cessare le condotte anticoncorrenziali sanzionatorie e si proibisce loro di reiterarle in futuro, oltre a condannarli a rimuovere immediatamente tutti gli effetti delle azioni anticoncorrenziali che si siano verificate prima o durante la durata di questo procedimento, che è iniziato il 18 aprile 2021 quando ESLC ha annunciato l’avvio di un progetto di nuova competizione calcistica professionale, chiamata Superlega, e ha intrapreso azioni in materia di difesa della concorrenza in risposta alle reazioni delle suddette istituzioni”.