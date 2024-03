Superlega "partirà nel 2025". L'annuncio: parte la sfida a Uefa-Champions

Superlega "partirà nel 2025". L'annuncio: parte la sfida alla Uefa Champions League

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, non ha dubbi: la Superlega sta per partire. Il nuovo torneo che si contrappone alla Champions League, potrebbe iniziare molto a breve. Non la prossima stagione, ma quella successiva. "Sarà una competizione molto Interessante e credo che inizierà nel 2025. Se avessimo iniziato questa competizione due anni fa, avremmo guadagnato un sacco di soldi", ha detto a Mundo Depritvo il numero uno del club catalano.

Superlega, la sentenza della Corte di Giustizia Ue

Lo scorso dicembre la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea aveva "condannato" eventuali azioni di contrasto da parte di Uefa e Fifa. Il progetto Superlega prevede la partecipazione di 64 squadre divise in tre leghe con una fase a gironi tra settembre e aprile e una fase a eliminazione diretta successiva.

Previste promozioni e retrocessioni con accesso dai campionati nazionali e un minimo di 14 partite per squadra. Ancora da capire quali squadre, oltre a Barcellona e Real Madrid aderirerebbero al nuovo torneo europeo per club.