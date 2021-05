"Superlega? Salviamo il calcio rendendolo più sociale e giusto"

L'iniziativa di un gruppo di ex calciatori inglesi tra cui anche Micah Richards, che ha giocato nella Fiorentina

“Salviamo il calcio dalla Superlega e dalla deriva affaristica”. Diversi ex calciatori inglesi hanno lanciato una petizione al Parlamento, per richiedere una riforma del sistema-calcio.

Tra i promotori dell’iniziativa ci sono diverse star del passato, tra cui Gary Neville e Rio Ferdinand (ex Manchester United), Jamie Carragher e Jamie Redknapp (ex Liverpool), Gary Lineker (ex Tottenham) e Micah Richards (ex Manchester City, nonché ex Fiorentina). Nella prima ora dal suo lancio, la petizione ha raccolto 20.000 firme ed è quindi molto probabile che arrivi presto a quota-100.000, ovvero il minimo richiesto per un dibattito parlamentare.

Cosa chiede la petizione? Gli ex calciatori partono dal progetto della Superlega che, sebbene precocemente abortito, ha portato alla luce i problemi del gioco più bello del mondo: “E’ stata una minaccia diretta all’integrità del nostro sport, che mirava a distruggere il concetto di merito sportivo e competizione aperta. I tifosi si sono uniti per protestare con una sola voce contro la cinica conquista del potere da parte di un gruppo di ricchi. Le proteste furiose sono state ascoltate e la scissione è stata scongiurata”.

Sulla base di questa esperienza, la petizione chiede di mettere delle regole che prevengano possibili future fughe dalla Premier League. Si chiede quindi al Governo di proseguire nella revisione del sistema-calcio secondo le indicazioni dei tifosi, ma anche “introducendo cambiamenti di lungo termine su una serie di questioni importanti, tra cui il coordinamento di strategie per combattere il razzismo, la rappresentanza dei tifosi nelle società calcistiche, le questioni LGBTQ, il prezzo dei biglietti e la redistribuzione degli introiti economici”.