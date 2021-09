Superlega, Agnelli batte Ceferin: Uefa non punirà Real Madrid, Barca e Juve

Superlega, l'Uefa ritira sanzioni a Juventus, Barcellona e Real Madrid

Grande vittoria di Andrea Agnelli su Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa. La lega europea ha annunciato l'abbandono del procedimento disciplinare contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per il loro coinvolgimento nella proposta di una Super League europea, per conformarsi a una sentenza di un Tribunale di Madrid. I tre club erano tra i 12 promotori ad aprile della proposta di creazione di una 'Lega' d'élite. Gli altri nove si sono ritirati quando i tifosi e altri club hanno reagito con furia all'iniziativa, ma Real Madrid, Barcellona e Juventus si sono rifiutati di cedere.

La Uefa, che ha perseguito i tre club per quella che ha definito una potenziale violazione del suo quadro giuridico, ha fatto sapere che "non richiederà pagamenti" agli altri nove club, comprese le squadre inglesi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham Hotspur. I club della Premier League avevano accettato di pagare un totale di 22 milioni di sterline come gesto di "buona volontà" per la risoluzione della vicenda. Gli altri tre club tra i 12 erano Atletico Madrid, Milan e Inter.