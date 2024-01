Sven-Goran Eriksson: "Ho il cancro, mi resta da vivere un anno"

Sven-Goran Eriksson, ex allenatore della Sampdoria: “Ho il cancro, mi resta un anno di vita”

Sven-Goran Eriksson ha il cancro. L'ex allenatore di Roma, Lazio (con cui vinse lo scudetto), Fiorentina, Sampdoria ed ex ct della nazionale inglese (primo tecnico straniero sulla panchina dei 3 Leoni dal 2001 al 2006) lo ha rivelato a una radio svedese: "Tutti avevano capito che non stavo bene, immaginavano fosse cancro e lo è. Devo lottare finché potrò".

Lo svedese, 75 anni, ha spiegato la prognosi data dai dottori: "Nel migliore dei casi un anno o anche di più, nel peggiore anche meno. In realtà nessuno può esserne sicuro con certezza, è meglio non pensarci. Puoi in qualche modo ingannare il tuo cervello, pensare positivo e vedere le cose nella maniera migliore, non perderti nelle avversità, perché questa ovviamente è la più grande di tutte, ma ricavarne comunque qualcosa di buono da questa esperienza".

Sven Eriksson ha detto di essere improvvisamente collassato mentre faceva una corsa di 5 km. Dopo aver consultato i suoi medici, si è scoperto che aveva avuto un ictus e aveva anche un cancro.