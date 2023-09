Swiatek spostati: Sabalenka, la tigre di Minsk numero 1 del tennis mondiale

Sabalenka vola negli Us Open: quarti di finale dopo il numero 1 nel ranking Wta superando Iga Wiatek

Aryna Sabalenka è un rullo compressore in questo US Open 2023. Sin qui ha perso solamente sedici games in quattro partite.

La tennista bielorussa vola ai quarti di finale - dopo il titolo agli Australian Open (primo Slam vinto in carriera) e le semifinali a Roland Garros-Wimbledon senza dimenticare i successi al WTA 1000 di Madrid e il WTA 500 di Adelaide - cancellando dal campo Daria Kasatkina in 75 minuti (6/1, 6/3) e prosegue il suo magic moment che lunedì la vedrà numero 1 del tennis mondiale.

Aryna Sabalenka (foto Lapresse)



Chi è Aryna Sabalenka nuova numero 1 del tennis. Sorpasso nel ranking Wta a Iga Swiatek

Al termine dello Slam di New York infatti sarà ufficiale il sorpasso nel ranking Wta a Iga Swiatek (eliminata agli ottavi da Jelena Ostapenko in 3 set, termina un regno di 75 settimane). Un premio meritato per una vera e propria guerriera. Il suo soprannome ufficiale? La tigre della Bielorussia: il 'felino' lei si lo tatuò sul braccio sinistro a 18 anni (nel 1998, per l'appunto l'anno della Tigre in Cina) e che si rispecchia nel suo temperamento e nello stile di gioco aggressivo (attaccante da fondo campo, ma dotata anche di buon gioco di volo sotto rete). Sarà la 29° regina nella storia del tennis femminile (la prima con le classifiche fu Chris Evert). Ed è l'ottava tennista ad aver conquistato il primo posto sia in singolare che in doppio, specialità che l'ha vista trionfare agli US Open 2019 e all'Australian Open 2021 (entrambi in coppia con Elise Mertens).

Aryna Sabalenka dopo la vittoria all'Australian Open 2023 (foto Lapresse)



“Ho realizzato il mio sogno - ha detto la bielorussa - è il coronamento di un anno straordinario per me e per il mio team. È un grande onore per me essere chiamata n.1 del mondo”, le parole della Sabalenka che in Australia non potè festeggiare con la sua bandiera il trionfo. Ma sulla guerra tra Russia e Ucraina fu chiara: «La situazione è terribile e lo sappiamo tutti. Sono e siamo ovviamente preoccupati per quello che sta succedendo. Se potessi fare qualcosa affinché si possa arrivare alla pace lo farei: purtroppo, però, non posso fare nulla. Ma a cosa è servito escluderci da Wimbledon?».

Se il tennis le sta regalando gioie, in amore Aryna Sabalenka ha vinto da tempo: la tennista bielorussa è legata sentimentalmente da un paio d'anni all’ex giocatore di hockey ghiaccio bielorusso Konstantin Koltsov, di 17 anni più grande di lei (lui classe 1981, lei 1998). L'hockey poi è uno sport nel destino della Tigre di Minsk: suo papà Sergey fu un giocatore professionista. E proprio in un viaggio in macchina con lui, scomparso a soli 44 anni, quando la Sabalenka aveva solo sei anni fu incuriosita dai campi di tennis che si vedevano per strada e le nacque la voglia di prendere in mano una racchetta. Una scelta quanto mai vincente.