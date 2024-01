Tabata, accelera il metabolismo e brucia le calorie. Ideale per il post-cenone

Tabata, il workout che fa perdere calorie anche dopo la fine dell'anenamento

Tabata, ecco la risposta alle abbuffate delle Feste. Questo tipo di allenamento è perfetto per chi vuole perdere peso e accelerare il metabolismo e spopola tra le dive di Hollywood. Ecco di cosa si tratta. Il workout di tendenza è molto amato anche da celebrities italiane, come la cantante Noemi, e sta conquistando sempre più consenso fra il pubblico dei fitness lovers: l’allenamento Tabata - si legge su Il Messaggero - è uno dei trend di punta per mantenere (o riconquistare) una forma fisica tonica e snella. Se le sfide enogastronomiche delle festività natalizie possono risultare foriere di chili in eccesso, difficili da smaltire nel tempo, questo potrebbe essere un ottimo percorso fisico per iniziare il nuovo anno rimodellando la propria silhouette. L’importante è affrontare, almeno all’inizio, la pratica con l’ausilio di un professionista, e dopo aver consultato il proprio medico.

Come spiega la fitness coach Giovanna Ventura, esperta di questo workout, "la metodologia di allenamento Tabata prende il nome dal professor Izumi Tabata (docente dell’Istituto Nazionale di Fitness e Sport di Tokyo), che lo ha sviluppato negli anni Novanta: consiste - prosegue Il Messaggero - in intervalli brevi di esercizio ad alta intensità, seguiti da brevi periodi di recupero". "Tipicamente», spiega la trainer che da anni insegna questo tipo di allenamento, "si svolge in cicli di 4 minuti con 20 secondi di esercizio ad alta intensità, seguiti da 10 secondi di recupero, ripetuti 8 volte. Il modo in cui sono riempiti i 4 minuti può variare, a seconda degli obiettivi e dello stimolo che si vuole offrire". La chiave del successo di questo fitness trend è che può accelerare il metabolismo e favorire la perdita di peso (aumentando il consumo di ossigeno post allenamento: Epoc, Excess Post Exercise Oxigen Consumption), e contribuisce a bruciare calorie anche dopo che l’allenamento è terminato.