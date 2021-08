Tamberi-Barshim, l'emozionante gesto sul podio delle Olimpiadi di Tokyo 2020

Tokyo 2020: Isinbayeva contesta doppio oro Barshim-Tamberi. La replica di Fsbury

La 'Zarina' del salto con l'asta, due volte campionessa olimpica, Yelena Isinbayeva contesta la regola che ha consentito di assegnare due medaglie d'oro olimpiche nella gara di salto in alto all'azzurro Gianmarco Tamberi e a Mutaz Barshim del Qatar che avevano entrambi saltato 2,37. La Isinbayeva, membro del Comitato Olimpico Internazionale in quota Russia, e' rimasta perplessa dalla decisione dei giudici di chiedere a Tamberi e Barshim se saltare o fermarsi in situazione di parita'. Parlando all'agenzia di stampa russa Tass, Yelena Isinbayeva ha detto, "nella mia carriera se eri alla stessa misura e uguali erano i tentativi, l'asticella veniva abbassata, dovevano saltare a 2,35" e poi ha aggiunto, "non so come possa essere due medaglie d'oro olimpiche, e' possibile essere d'accorto tra atleti, non so sei sia possibile secondo le regole, anche perche' nelle discipline tecniche ci dovrebbe essere una lotta fino alla fine". Dick Fosbury, leggenda del salto in alto ha replicato: "Non mi hanno infastidito. E' stata una competizione perfetta senza errori fino all'eliminazione. Sono due grandi campioni".

