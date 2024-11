Tennis, Atp Finals in Italia fino al 2030: possibile staffetta con Milano

Tennis, dopo la vittoria di Sinner ieri a Torino arriva la notizia che le Atp finals rimarranno in Italia fino al 2030: possibile staffetta con Milano

Dopo il trionfo di Jannik Sinner alle ATP Finals, è arrivato l'annuncio che tutti aspettavano: il torneo si terrà ancora in Italia fino al 2030. A dare l'annuncio il presidente della Fitp, Angelo Binaghi: "Abbiamo il giocatore più forte del mondo, un fantastico ragazzo. Siamo campioni del mondo a squadre, in quanto detentori della Coppa Davis, e avremo le Atp Finals in Italia fino al 2030".

L'estensione fa seguito al quinquennio 2021-2025 che sta vedendo Torino eccellere nell'organizzazione dell'evento finale di stagione. Le Nitto Atp Finals hanno registrato un successo strepitoso in Italia, rafforzando la loro fama di grande evento globale e di gioiello dell'Atp Tour.

Quest'anno la manifestazione ha attirato un pubblico record di oltre 183.000 spettatori,con tutte e 15 le sessioni di gioco esaurite su 15 in programma durante gli 8 giorni. Il montepremi nel 2024 ha raggiunto i 15,25 milioni di dollari, un record assoluto per il torneo. Con altri cinque anni di collaborazione, l'Atp e la Fitp continueranno a fare progressi, capitalizzando sulla posizione dell'Italia, uno dei mercati tennistici più forti e consolidati del mondo.

"Negli ultimi quattro anni l'Italia ha offerto una straordinaria ospitalità al nostro evento più prestigioso, con la visione di creare un'esperienza davvero speciale sia per i giocatori che per gli appassionati - dichiara Andrea Gaudenzi, presidente Atp - ringraziamo la Fitp e tutti i partner dell'evento per il loro sostegno negli ultimi quattro anni. Non vediamo l'ora di continuare ad alzare il livello insieme".

Angelo Binaghi, presidente Fitp, aggiunge: "Il tennis ha un posto speciale nella storia e nella cultura di questo Paese. Le Nitto Atp Finals sono molto amate dagli appassionati italiani e questo legame è ora più forte che mai grazie alla posizione di numero 1 del mondo di Jannik Sinner. Guardiamo avanti con entusiasmo, fiduciosi nella consapevolezza che questo evento continuerà a crescere ancora di più negli anni a venire".

In quanto alla sede delle prossime edizioni delle Atp Finals successive a quelle che sono previste ancora a Torino l'anno prossimo, Atp e Fitp comunicano che "le opzioni di sede per il periodo successivo al 2025 sono in fase di valutazione e ulteriori aggiornamenti saranno forniti a tempo debito".

