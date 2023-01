The Jackal in gol su TV8. "Scudetto al Napoli? Mi faccio il Vesuvio a piedi.."

The Jackal, Ciro Priello e Fabio Balsamo. Scudetto al Napoli? "MI taglio la barba". "Mi faccio a piedi il Vesuvio". L'intervista

Name That Tune - Indovina la canzone torna con i The Jackal, Ciro Priello e Fabio Balsamo, ancora sulla plancia di comando (dal 25 gennaio, ogni mercoledì, alle 21.30). "Quest'anno partiamo con una consapevolezza diversa rispetto all'anno scorso che fu la prima volta alla conduzione di un programma tv", ricorda Ciro Priello ai microfoni di Affaritaliani.it. Le novità? "Ci saranno giochi nuovi, una sigla cantata e ballata che ci ricorda i programmi tv di quando eravamo bambini e una dinamica ancora più rafforzata e consolidata tra me e Fabio".

"Uno spirito autoironico più intenso e due giochi nuovi. Ciro canta e balla... 'più Ciro' in questa nuova edizione" - dice Balsamo ad Affari - "Io l'ho preso in giro con un gioco, gli ho detto 'Porta anche la tua capacità di imitazione': nel 'Doppio mito' lui imita la voce di alcuni cantanti, ma sui brani di altri interpreti". A proposito delle celebri e divertenti imitazioni di Ciro Priello... "Io non sono imitatore, mi diverte imitare", precisa. "L'imitazione è un'altra cosa". E chi ti diverte imitare di più tra i cantanti? "Sono nato e cresciuto con Michael Jackson, quella vocina bella sottile... Poi ce ne sono tanti, ho cercato di mettere quanti più interpreti possibili". E Fabio Balsamo sottolinea: "Poi alcuni contrasti sono anche molto divertenti" Tipo? Priello spiega: "Ad esempio come avrebbe concepito Giuliano Sangiorgi una canzone di Cristina D'Avena. Lì non è solo la base originale e la voce di un cantante diverso. Devi riarrangiare il tutto su come l'avrebbe concepita quel cantante lì", racconta Ciro. "Ci siamo complicati", chiosa ridendo Fabio Balsamo. Il cantante più complicato da imitare? "Sangiorgi è uno dei più difficili, perché ha dei salti in ottava ogni tanto in farsetto dalla voce normale".

The Jackal e lo scudetto del Napoli. La squadra di Spalletti è uno spettacolo da inizio stagione, sta sbaragliando la concorrenza e il terzo tricolore della storia partenopea sembra alla portata come mai da 30 anni a questa parte. C'è tutto un girone di ritorno da giocare, ma nessuno sembra in grado di fermare la corsa di Osimhen e compagni. Un vostro fioretto in cambio dello scudetto del Napoli? "Io quello che posso offrire, che ci tengo tanto, è la mia barba. La tolgo, la tingo di azzurro...", promette Fabio Balsamo. "Io salgo a piedi sul Vesuvio... non ci sono mai stato", giura Ciro Priello.

Chi è il giocatore di questo Napoli e quello del Napoli del passato che più vi fanno battere il cuore? "Kvaratskhelia tantissimo. Del passato dovrei dirti Maradona, ma io non l'ho vissuto. L'ho visto solo attraverso le videocassette. Mi ha fatto battere il cuore Ezechiel Lavezzi", ricorda Ciro Priello. Fabio Balsamo concorda sul Pocho: "Per la sua irriverenza, il suo modo di essere un po' il nostro Masaniello. La rivoluzione. Tornanvano da decenni di fallimenti.. serie C, B... e al primo anno in A c'è questo giovane argentino che li dribbla tutti. Una cosa bellissima. Adesso io mi sento di 'omaggiare' Di Lorenzo. Perché Kvaratskhelia è il talento, Kim è la novità e la grinta, ma Di Lorenzo è un calciatore di una professionalità e di un metodo che anche il salto di maturità di questo Napoli. I colpi di testa e le botte emotive fanno bene, ma per vincere dei grandi obiettivi c'è bisogno di un capitano che sia costante negli anni e sempre presente. E lui è il capitano migliore che noi potessimo avere. Pur ringraziando il nostro Lorenzo Insigne che, da napoletano, ci ha dato tanto"

Tornano su TV8 le sfide a suon di note di Name That Tune – Indovina La Canzone, l’agguerrita gara musicale tra VIP prodotta da Banijay Italia, in prima visione assoluta, dal 25 gennaio, ogni mercoledì, alle ore 21.30.

Alla conduzione confermata la coppia composta da Ciro Priello e Fabio Balsamo del collettivo artistico e di videomaker The Jackal, garanzia di simpatia e comicità. In questa nuova edizione, che esalta ancora di più le loro caratteristiche, entrambi saranno protagonisti di uno dei giochi che compongono la gara.

Name That Tune – Indovina La Canzone, gli ospiti vip

Due nuovi giochi arrivano a Name That Tune – Indovina La Canzone e si aggiungono a quelli delle precedenti edizioni, animando la sfida tra uomini e donne. Due squadre composte da quattro VIP ciascuna, provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo, dello sport e del cinema, si sfidano fino all’ultima nota a suon di canzoni e di musica.

Si parte alla grande già dalla prima puntata, con Irene Grandi, Asia Argento, Benedetta Parodi e Vladimir Luxuria che lanciano il guanto di sfida a Nicola Savino, Morgan, Fabio Caressa e Angelo Pisani. Ciascun team ha un caposquadra, che in caso di vittoria, torna la puntata successiva, rischierando la propria squadra.

Name That Tune – Indovina La Canzone, i giochi

I motori si scaldano con Playlist, cui partecipano entrambe le squadre per aggiudicarsi il primo jolly in palio. La band in studio esegue una canzone e il primo team che si prenota ha diritto di risposta. In caso di errore, il gioco passa alla squadra avversaria. Una delle playlist proposte è selezionata da Radio Deejay, media partner del programma.

Il secondo gioco, Cuffie, rivela invece l’intesa tra i componenti di ciascuna squadra: tre di loro devono infatti mimare il titolo della canzone, eseguita dalla band in studio, da far indovinare al compagno.

Nel Doppio mito, il secondo nuovo gioco di questa edizione, Ciro Priello imita la voce di un interprete famoso, cantando il brano di un altro cantante. La squadra che si prenota deve indovinare prima il nome di chi sta imitando Ciro e poi il titolo della canzone. Solo chi indovina la doppia combinazione ottiene il jolly.

Successivamente nel Lip Sync Duel, protagonista è un concorrente per squadra, che deve cantare in playback, imitando anche le movenze e la coreografia del videoclip dell’artista interpretato. A decretare il vincitore è l’insindacabile voto del pubblico.

Nel Cantante smemorato, un gioco tutto nuovo, tre artisti si alternano sul palco, cantando live una loro hit di successo. Durante la loro performance, però, sbagliano di proposito un verso. La musica si interrompe e le squadre sono chiamate a indovinare il testo corretto. Una volta svelato il verso, la canzone prosegue e il cantante termina la sua esibizione.

Nella Canzone recitata Fabio Balsamo, fingendosi un attore impegnato, recita il testo di una canzone nota. Le squadre devono capire di quale brano si tratta. Se la risposta è corretta la squadra vince un punto, altrimenti il gioco passa alla squadra avversaria.

Il crescendo della gara conduce all’Asta Musicale, cui partecipa tutta la squadra, per indovinare con poche note, o anche una sola, le otto canzoni che si celano dietro un indizio, spesso molto sibillino.

Name That Tune – Indovina La Canzone, il Sette per trenta

Infine, come da tradizione, la gara si chiude con l’attesissimo Sette per Trenta, la sfida delle sfide. Trenta sono i secondi a disposizione di un concorrente per squadra per indovinare i sette brani proposti. Il concorrente prescelto decide le sorti della sfida, e può avvalersi dell’aiuto dei compagni, giocandosi i jolly guadagnati dalla squadra durante tutta la gara.

