The North Face-Fondazione Laureus Italia promuovono un progetto di inclusione

The North Face e Fondazione Laureus Sport for Good Italia insieme per un progetto di inclusione giovanile. La partnership, annunciata lo scorso 13 settembre, in occasione del Global Climbing Day, che si è tenuto presso la Urban Wall, la palestra di arrampicata indoor più grande di Milano, permette a 10 ragazzi e ragazze provenienti dal quartiere Gallaratese, periferia nord-ovest di Milano, di praticare l’arrampicata indoor, promuovendo accessibilità e uguaglianza in un contesto socio-economico vulnerabile.

Grazie al supporto di Urban Wall, palestra di arrampicata di cui The North Face è partner dal 2022, i giovani sostenuti da Fondazione Laureus Italia hanno la possibilità di praticare gratuitamente questa disciplina sportiva, accompagnati dagli istruttori della palestra. Le prime due lezioni si sono svolte il 31 gennaio e il 7 febbraio, le prossime sono, invece, in programma quest’oggi 21 febbraio, il 6 e 20 marzo, il 3 e 17 aprile, l’8 e 22 maggio e il 5 giugno.

Fondazione Laureus Italia, impegnata nel sostenere minori che vivono in condizioni di forte deprivazione economica e sociale attraverso il potere dello sport, ha trovato in The North Face il partner ideale con cui condividere la visione dell’attività sportiva come uno strumento potente di inclusione e di aggregazione.

Grazie a questo progetto i ragazzi e le ragazze diventano protagonisti di un percorso di crescita e di scoperta del mondo dell’arrampicata. L’obiettivo è quello di aumentare la fiducia nelle proprie capacità e di sviluppare e acquisire nuove competenze sportive e di vita, utili a combattere problemi come ansia, conflittualità e abbandono scolastico.

L’arrampicata rappresenta un ottimo modo per mettersi alla prova, per superare paure e limiti, creare fiducia e rafforzare i legami. Le pareti da scalare sono metafora delle sfide che si incontrano nella vita ma che offrono anche inaspettate opportunità.

Daria Braga, Direttrice Fondazione Laureus Italia, commenta: “Siamo felici di attivare questa nuova collaborazione con The North Face che ci permette di ampliare la nostra offerta sportiva. Diamo così l’opportunità ai ragazzi e alle ragazze di affrontare nuove sfide al fine di superare i propri limiti grazie all’arrampicata.”