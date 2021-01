Theo Hernandez e Rebic: Milan, arrivano belle notizie per Pioli. E Bennacer...

Theo Hernandez, Rebic e Krunic disponibili per Milan-Atalanta

Il Milan recupera tre giocatori in vista dell'Atalanta (oltre a Rafael Leao che ha scontato il turno di squalifica). Ottime notizie per Stefano Pioli sul fronte dei tamponi covid. "Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono sottoposti in clinica agli esami previsti dal protocollo per la ripresa dell'attivita' agonistica", comunica il club rossonero. Ma la sorpresa positiva è un'altra: "Ulteriori controlli hanno dimostrato che Theo Hernández era un "falso positivo". Fornita la documentazione alle autorita' sanitarie competenti, il giocatore puo' riprendere regolarmente gli allenamenti".

Calhanoglu out, Bennacer punta a Bologna-Milan

Dunque solo Hakan Calhanoglu resta fermo ai box per il covid. Sul fronte degli infortunati, poi la speranza del Milan è di rivedere Ismael Bennacer nel giro di una settimana. Il centrocampista algerino è fermo da un mese per la lesione al bicipite femorale. Non ci sarà con l'Atalanta e difficilmente anche nel derby di Coppa Italia contro l'Inter di martedì 26: si punta a riaverlo a disposizione contro il Bologna nella partita di sabato 30 gennaio.