Theo Hernandez, top 11 da Pallone d'Oro! Zoe Cistofoli: "L'ho costretto a.."

Theo Hernandez nella top-11 mondiale del 2022 con Messi e Mbappè

Theo Hernandez è il miglior terzino sinistro del mondo. Lo pensano in tanti da tempo e ora arriva l'incronazione de L’Equipe che ha inserito il terzino del Milan nell'undici ideale dell'anno 2022. Una bella soddisfazione visto che arriva dal giornale che ogni anno assegna il Pallone d'Oro. Nella squadra dell'anno, che ovviamente risente molto del trend dei Mondiali in Qatar, in porta c'è Thibaut Courtois del Real Madrid, davanti a lui il terzino Kyle Walker (Manchester City) con la coppia formata da Virgil Van Dijk (Liverpool) e Josko Gvardiol (RB Lipsia), oltre, come detto da Theo Hernandez (la stella del Milan è l'unico giocatore di serie A). A centrocampo Luka Modric (Real madrid) con l'ex compagno di squadra Casemiro (passato nei mesi scorsi al Manchester United) devono far da diga a una squadra piuttosto sbilanciata. Infatti con loro c'è il campione del mondo argentino del Psg, Lionel Messi, assieme al belga del Manchester City Kevin De Bruyne - Manchester City. In attacco ecco la coppia francese formata da Kylian Mbappè (Psg) e Karim Benzema (l'asso del Real Madrid e Pallone d'Oro che ha dovuto saltare il Mondiale per infortunio).

Theo Hernandez e Zoe Critofoli, vacanze alle Bahamas

Intanto Theo Hernandez si gode qualche giorno di meritato riposo (prima di tornare a disposizione del Milan) assieme a Zoe Cristofori. La coppia è alle Bahamas e la compagna del terzino rossonero ha rivelato di aver costretto Theo "a fare cose che non vuole" le parole dell'influencer sui social (con emoticon che ride) a corredo di una foto in cui si vede che stanno per entrare in acqua e, come documentato nelle stories successive la coppia ha avuto un'esperienza ravvicinata con un delfino. Un'avventura molto bella e si vede poi Theo e Zoe che riescono anche ad accarezzarlo. Sicuramente una vacanza dolce e indimenticabile per i due: quel che serviva a Theo per ricaricare le pile dopo un Mondiale che lo ha visto grande protagonista con la maglia della Francia. E i tifosi del Milan non vedono l'ora di ritrovarlo sulla fascia sinistra con le sue incontenibili accelerazioni palla al piede...