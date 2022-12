Theo Hernandez-Zoe Cristofoli, Bahamas da sogno. E ora col Milan...

Theo Hernandez e Giroud tornati: obiettivo Milan-Roma

Theo Hernandez is back a Milanello. E con lui anche Olivier Giroud. Protagonisti di un grande Mondiale in Qatar con la maglia della Francia, malgrado la sconfitta finale contro l'argentina, il terzino sinistro e l'attaccante sono rientrati nella casa del Milan secondo quanto riporta Sky Sport 24.

I due iniziano il programma di lavoro in vista del ritorno in campo con la maglia rossonera. Starà a Stefano Pioli decidere se rimetterli subito nella mischia sin dalla ripresa della serie A il 4 gennaio sul campo della Salernitana o preservarli per la grande sfida di domenica 8 a San Siro (ore 20,45) contro la Roma di Mourinho. A sinistra ipotesi Ballò Tourè, Dest o Pobega, mentre davanti Rebic o De Ketelaere falso nuove in caso di turnover (aspetttando anche il recupero di Origi dal recente infortunio).

Theo Hernandez miglior terzino sinistro del mondo

Theo Hernandez chiude intanto un anno straordinario, oltre alla gioia dello scudetto vinto con il Milan si è aggiunta la sua presenza nella top-11 dell'anno: l'Equipe lo ha inserito nei giorni scorsi infatti nella super squadra del 2022, eleggendolo implicitamente miglior terzino sinistro del mondo.

Theo Hernandez-Zoe Cristofoli, Bahamas da sogno

Il rientro di Theo Hernandez al Milan arriva dopo una breve e meritatissima vacanza in famiglia con la sua Zoe Cristofoli e il piccolo Theo Junior. Relax alle Bahamas tra sole, mare, contatti ravvicinati con delfini, immersioni, baci e momenti di tenerezza. La compagna del fuoriclasse rossonero ha raccontato alcuni momenti indimenticabili delle loro ferie sulla pagina Instagram tra post e storie (vedi foto nella gallery).