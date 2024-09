"Thiago Motta ad oggi non ha fatto una minchia. Le scelte sono...": Cassano tackle su mister Juventus

Antonio Cassano critico sul lavoro sin qui di Thiago Motta come allenatore della Juventus. "Io per tre anni ho disintegrato Allegri meritatamente perché mi faceva cagare e lo dicevo sempre, lo continuo a pensare. Dopo sei partite devo dire la stessa identica cosa: Thiago Motta ad oggi non ha fatto una minchia", le parole dell'ex campione di Inter, Milan e Roma a Viva El Futbol, il talk calcistico che lo vede protagonista con Daniele Adani e Nicola Ventola.

«Le prime due partite: i primi venti minuti sia con il Verona che con il Como, era partita dietro la linea della palla. E poi dopo il primo gol partivano in contropiede. E io avevo detto che la Juve non sarebbe arrivata tra le prime quattro perché non mi convinceva qualcosa - l'analisi di Antonio Cassano - Altre tre partite una peggio dell’altra. Thiago Motta, che conosco e stimo, ha idee diverse rispetto ad Allegri. Thiago è un allenatore, Allegri no. Però io devo essere onesto, io ad oggi vedo la stessa Juve dell’anno scorso. Tanta fase difensiva, idee si vede qualcosa di diverso, ha provato a giocare però ha fatto schifo gli ultimi tre anni e sta facendo schifo pure ora in campionato. È cambiato il manico, però i risultati di prestazioni sono identiche. È una Juve che sta giocando tanto in contropiede, del possesso palla molto lento, idee e traiettorie diverse ma in conclusione sta facendo quello che ha fatto negli ultimi tre anni".



"Non mi convincono tante situazioni: queste tante rotazioni fanno bene o no? C’è Danilo, per cui non impazzisco, che è stato messo in disparte. Douglas Luiz che è da lì più di un mese. Perché non gioca? Poi l’attaccante. Ci sono cose che voglio capire, perché ripeto, ho stima di Motta, però sta facendo cagare come la Juve degli ultimi tre anni con scelte incomprensibili che non sto capendo", ha sottolineato.

Ad Antonio Cassano non piace poi Dusan Vlahovic: "Quando prende la palla non sa cosa fare, è sempre lì a lamentarsi di non so che cosa. Se Milik sta bene è molto più forte di lui. Il giorno in cui rientra Milik e sta bene, gioca lui perché è più adatto all’idea di Thiago Motta"