Tifosa del Bari is back: lato B in curva, con lei si vince sempre! FOTO SUPER

Bari vola con la tifosa dal lato B più bello d'Italia

Bari-Brescia 6-2: i galletti volano alto (in testa alla classifica della serie B, sognando la promozione in A a fine stagione). E con loro la tifosa più famosa di Puglia (ma ormai potremmo dire più famosa d'Italia): la 21enne modella e studentessa della Comunicazione digitale (all'Università di Urbino) che poche settimane fa (nel match contro la Spal) aveva mostrato il suo lato B (da 110 e lode) in curva.

Tifosa del Bari, lato B super e portafortuna

E in occasione del match di serie B giocato al San Nicola nell'ultimo weekend calcistico, vinto per l'appunto con un punteggio tennistico dai padroni di casa, è tornata ad esibirlo. Come si dice.... repetita juvant. Tifosa portafortuna, diventata ormai un vero e proprio idolo tra i supporter del Bari e, tra l'altro, va aggiunto che ha pure azzeccato il pronostico del big match contro il Brescia come può testimoniare una storia pubblicata su Instagram il giorno prima (sul suo profilo coyotecutee che conta ormai più di 60mila follower): prima dalla sfida infatti aveva profetizzato il successo del Bari (sbagliando solo il punteggio finale, 2-1, scritto rigorosamente sul lato B).

"Da donna mi sento libera di mostrare il mio corpo come e quando voglio, non mi sento di sminuire nessuno nel farlo, è una mia scelta consapevole di donna. Credo - ha spiegato la tifosa del Bari a BariViva.it, - che alimentare questi pensieri possa portare a forme di maschilismo che vedono la donna sessualizzata. Una donna che non si deve mostrare, che non deve andare in giro vestita in una certa maniera. Questo ragionamento significherebbe legittimare le persone a fare violenza su questo tipo di contenuti, invece dobbiamo incentivare la promozione della parità dei sessi. Il mio corpo nudo deve essere uguale a quello di un uomo. O, perlomeno, non deve creare tutto questo scalpore".