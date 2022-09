Tifosa Bari mostra il Lato B allo stadio. Star sui social: ecco chi è

Tifosa del Bari mostra il lato B in curva. E' la nuova star del social!

La tifosa del Bari che ha mostrato il lato B allo stadio San Nicola nel corso dell'incontro di serie B contro la Spal diventa una stella su web e social. La foto della splendida supporter è subito diventata virale e in tanti si sono chiesti chi fosse la bellissima ragazza apparsa in quell'immagine.

Chi è la tifosa del Bari che ha mostrato il lato B in curva

Si tratta di una studentessa 21enne, con profilo Instagram che conta oltre 50mila followers. Il suo nickname è Coyote Cutee (dove ha superato i 50mila followers): è diplomata al liceo scientifico Scacchi, studia Comunicazione ed è una content creator. Rintracciata da Telebari ha raccontato la sua storia.

Tifosa del Bari mostra il lato B in curva. Un atto di libertà

"La donna deve essere libera di mostrare il suo corpo senza essere attaccata. Sabato faceva caldissimo, molti uomini erano senza maglietta. Tempo fa era anche circolata una foto di un ragazzo a “brache calate” e non si è gridato allo scandalo", le sue parole. La tifosa del Bari è anche sulla piattaforma «Onlyfans» dove vende contenuti e paga regolarmente le tasse. "Non organizzo in alcun modo incontri", ha sottolineato nell’intervista a Telebari.

E la fotografia diventata virale? Non era stata scattata per diventare virale diffusione o per motivi pubblicitari. Anzi, era stata fatta senza il consenso di «Coyote» che poi è riuscita quantomeno a recuperane i crediti. Abbonata nella curva Nord del Bari spiega che «avrei soltanto voluto portare fortuna al Bari e invece...». La partita è finita 2-2. Ma c'è da giurarci: con lei in Curva il tifo la squadra pugliese può volare in serie A.