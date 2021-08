Tokyo '20, Antonella Palmisano accelera e conquista l'Oro nella 20km di marcia

Tokyo 2020, Antonella Palmisano: l'atleta tarantina conquista l'oro nella 20km di marcia disputando una gara pressochè perfetta con un tempo di 1:29:12

La pugliese Antonella Palmisano, 30 anni, ha vinto l’oro nella marcia femminile 20km alle Olimpiadi di Tokyo. È stata una bellissima gara, dove l’italiana è sempre stata nel gruppo di testa e a 4km dalla fine è andata in fuga. Palmisano, tarantina di Mottola, si è resa protagonista di una marcia praticamente perfetta, riuscendo a conquistare la medaglia più preziosa dopo il bronzo ottenuto ai mondiali di Londra 2017. Per l’Italia, quella di Palmisano, è la 36esima medaglia, che permette alla spedizione azzurra di eguagliare il record assoluto stabilito a Los Angeles 1932 e bissato a Roma 1960.

L’atleta tarantina replica il successo di Massimo Stano, anche lui pugliese, nella stessa gara, però al maschile. Diventano così quattro le medaglie conquistate dall’Italia nell’atletica, il massimo nella storia dei Giochi per gli Azzurri. Ma non è tutto. Si tratta anche della prima medaglia nella marcia femminile, che Palmisano è riuscita a conquistare nel giorno del suo compleanno.

Olimpiadi di Tokyo: 50 km marcia, oro al polacco Tomala

Dawid Tomala, polacco, classe 1989, ha vinto la prova dei 50 km di marcia di Tokyo 2020, svoltasi a Sapporo, con il tempo di 3 ore 50 minuti e 08 secondi. Al secondo posto, vincitore della medaglia d’argento, il tedesco Jonathan Hilbert, staccato di 36”, terzo e bronzo il canadese Evan Dunfee a 51”. Nessun italiano figura tra i dodici atleti che finora hanno tagliato il traguardo. Primo degli italiani Andrea Agrusti, 23esimo. De Luca e Caporaso ritirati.

Olimpiadi di Tokyo: Kata Karate, Busato al quarto posto

Finisce subito l’esperienza di Mattia Busato. Nel kata il kareteka azzurro ha chiuso al 4° posto il gruppo B dell’elimination round, restando escluso dalla lotta per le medaglie.

Olimpiadi di Tokyo: Beach volley, trionfano le statunitensi Ross e Klinemann

Le americane April Ross e Alix Klineman hanno vinto la massima medaglia nel beach volley battendo 2-0 in finale (21-15; 21-16) le australiane Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy. Bronzo alle svizzere Anouk Verge-Depre e Joana Heidrich, che hanno vinto contro le lettoni Tina Graudina e Anastasija Kravcenoka.

Olimpiadi di Tokyo: Lotta libera, l’italo-cubano Conyedo ai ripescaggi

L’avventura olimpica di Abraham de Jesus Conyedo Ruano nella lotta libera (categoria fino a 97 kg) non potrà avanzare fino alla finalissima: l’americano Kyle Snyder l’ha sconfitto nei quarti per 6-0 e adesso l’italo-cubano parteciperà ai ripescaggi di domani, 7 agosto, per inserirsi in una delle due finali per il bronzo. Conyedo Ruano, andato sotto 0-2, ha subito due immobilizzazioni dopo le quali Snyder ha potuto controllare agevolmente la situazione. Nella serata giapponese Frank Chamizo, il secondo nostro lottatore, cercherà di conquistare il bronzo nella categoria fino a 74kg.

Olimpiadi di Tokyo: Basket, stravincono le americane

Stesso scontro, stesso esito finale: come nella pallavolo femminile, anche nel basket femminile la semifinale tra Usa e Serbia è stata facilmente vinta dalle americane. Alla Saitama Super Arena il quintetto a stelle e strisce ha vinto con il risultato di 79-59 al termine di una partita dominata dal primo all’ultimo minuto. Nella seconda semifinale, in programma alle ore 20 giapponesi (alle ore 13 italiane), si sfideranno Giappone-Francia. Da Los Angeles 1984 a Rio 2016, nel torneo di basket femminile, gli Usa hanno vinto otto medaglie d’oro su nove, con l’unica eccezione di Barcellona 1992, quando vinse la squadra dell’allora Comunità degli Stati indipendenti dell’ex Urss. Come da pronostico, quindi, gli Usa hanno portato entrambe le squadre di basket in finale: nel torneo maschile domani, alle ore 11.30 giapponesi (le 4.30 italiane) Kevin Durant e compagni si giocheranno l’oro contro la Francia. Nella finale per il bronzo (alle 13 italiane) Slovenia contro Australia.

Olimpiadi di Tokyo: Ciclismo su pista, l’Italia finisce ottava

L’Italia chiude all’ottavo posto nella Madison femminile di ciclismo su pista. Elisa Balsamo e Letizia Paternoster hanno raccolto soltanto 2 punti, in una gara dominata dalla Gran Bretagna che chiude con 78 punti. Argento alla Danimarca con 35 punti, bronzo alla rappresentativa russa con 26 punti