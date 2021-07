Tokyo 2020, cerimonia d'apertura Olimpiadi al via: proteste fuori dallo stadio

La cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Tokyo 2020 e' iniziata poco dopo le 20.00 ora locale allo Stadio Olimpico. Le Olimpiadi di Tokyo, rinviate per un anno a causa della pandemia, saranno ufficialmente dichiarate aperte durante la cerimonia che si terra' 23 circa ora locale dall'imperatore giapponese Naruhito, prima che il braciere olimpico sia incendiato alle 23.30 circa, per brillare fino all'8 agosto e alla chiusura dei giochi.

A dare il via alla cerimonia e' stato un video che mostra gli atleti mentre si allenano a casa durante la pandemia di coronavirus. Poi un conto alla rovescia con con fuochi d'artificio rosa a scandire il tempo. La cerimonia, che si svolge allo Stadio Olimpico di Tokyo, capace di 68.000 posti, si svolge davanti a poche centinaia di funzionari e dignitari, tra cui l'imperatore giapponese Naruhito, il presidente francese Emmanuel Macron e la first lady statunitense Jill Biden. Le Olimpiadi hanno dovuto far fronte a una forte opposizione in Giappone per i timori che il raduno globale di oltre 11.000 atleti potrebbe dar via un nuovo aumento dei contagi da Covid-19.

Tokyo 2020, proteste fuori dallo stadio Olimpico

Centinaia di persone stanno protestando all'esterno dello stadio Olimpico di Tokyo dove e' in corso la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Come apprende l'AGI, affacciatasi dal quarto piano dove si trova la tribuna stampa dopo aver udito le urla, centinaia di persone stanno urlando e protestando controllate dalla polizia.