Tokyo 2020, Filippo Ganna mostruoso: oro Italia nel ciclismo su pista

Medaglia d'oro dell'Italia del ciclismo nell'inseguimento a squadre uomini con il nuovo record del mondo in 3.42.032. Gli azzurri (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan) in finale hanno battuto la Danimarca. Filippo Ganna è stato incredibile nell'ultimo chilometro, rimontando un gap che pareva incolmabile (i danesi hanno raggiunto un vantaggio massimo di otto decimi poco dopo metà gara). Per l'Italia è il sesto oro a Tokyo 2020.

OLIMPIADI TOKYO 2020: VOLLEY FEMMINILE, ITALIA KO CON LA SERBIA NEI QUARTI

Sfuma il sogno medaglia per l'Italia nel torneo di pallavolo femminile ai Giochi olimpici di Tokyo. Le azzurre - che sognavano una medaglia - si fermano ai quarti battute 3-0 dalla Serbia (25-21, 25-14, 25-21).

OLIMPIADI: VELA, NEL 470 MASCHILE ORO AGLI AUSTRALIANI BELCHER E RYAN, ITALIA SETTIMA

L'Australia della vela si aggiudica l'oro nel 470 maschile, con la vittoria finale nella medal race della coppia Mathew Belcher e Will Ryan, Argento agli svedesi Anton Dahlberg e Fredrick Bergstrom, bronzo ai neozelandesi Paul Snow-Hansen e Dan Willcox. Settimi gli italiani Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò.

OLIMPIADI: JACOBS TORNA IN PISTA PER LA STAFFETTA 4X100

Giovedì torna in pista Marcell Jacobs. Lo segnala la Federatletica. Il campione olimpico dei 100 metri, insieme ai compagni della staffetta 4x100 metri, sarà protagonista giovedì 5 agosto (per l'Italia, nella notte tra mercoledì e giovedì) nelle batterie, unico turno eliminatorio prima della finale. Il dt delle squadre nazionali Antonio La Torre, con il supporto del responsabile dello sprint Filippo Di Mulo, ha definito il quartetto che correrà alle 4:30 italiane (le 11:30 locali): nell'ordine, Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu. Il compito non è dei più semplici: l'Italia correrà nella seconda batteria (ore 4:39), in settima corsia, insieme, tra le altre, a Canada, Stati Uniti, Cina e Germania. La formula non ammette distrazioni: in finale le prime tre, con due tempi di ripescaggio. Il quartetto azzurro, oltre a Jacobs, poggia le basi su due semifinalisti olimpici, gli ottimi Filippo Tortu (non sono in molti a poter vantare due atleti con Pb inferiore ai 10 secondi) e Eseosa Desalu (tra i migliori duecentisti europei), con il giovane Patta, emerso quest'anno con il 10.13 di Savona, crono che vale l'ottavo posto nelle liste continentali dell'anno (con Jacobs ovviamente in prima posizione, e Tortu in quinta). Le statistiche: tre le medaglie centrate a cavallo della seconda guerra mondiale: Il bronzo di Los Angeles 1932 (Giuseppe Castelli, Ruggero Maregatti, Gabriele Salviati, e Edgardo Toetti), l'argento di Berlino 1936 (Orazio Mariani, Gianni Caldana, Elio Ragni e Tullio Gonnelli) e il bronzo di Londra 1948 (Enrico Perucconi, Antonio Siddi, Carlo Monti e Michele Tito). L'ultima volta in finale fu a Sydney 2000, quando tra gli otto figurarono Francesco Scuderi, Alessandro Cavallaro, Maurizio Checcucci e Andrea Colombo.

OLIMPIADI: 400 OSTACOLI DONNE, MCLAUGHLIN ORO E NUOVO RECORD

L'americana Sydney McLaughlin oro e nuovo record mondiale nei 400 ostacoli a Tokyo, con 51"46. "Sono assolutamente felice -ha detto-. Che gara fantastica. Sono solo grata di essere qui a celebrare quella gara straordinaria e di rappresentare il mio paese. Volevo solo andare là fuori e dare tutto ciò che avevo".

OLIMPIADI TOKYO 2020: NUOTO DI FONDO, RACHELE BRUNI CHIUDE 14ESIMA, ORO ALLA BRASILIANA CUNHA

L'azzurra Rachele BRUNI chiude solo al 14esimo posto la 10 km di nuoto di fondo femminile ai Giochi di Tokyo 2020. La brasiliana Ana Marcela Cunha ha vinto la medaglia d'oro nella acque dell'Odaiba Marine Park. Argento all'olandese van Rouwendaal Sharon e bronzo all'australiana Kareena Lee. La brasiliana Cunha, cinque volte campionessa del mondo, si è imposta in uno sprint finale con il tempo di 1h59.30 precedendo l'olandese campionessa olimpica ed europea da due edizioni Sharon van Rouwendal, argento in 1h59.31 e l'australiana Kareena Lee, bronzo in 1h59.32. L'azzurra BRUNI, tesserata per Fiamme Oro e Aurelia Nuoto, argento olimpico a Rio de Janeiro, bronzo mondiale ed europeo in carica, ha chiuso in 2h02.10.

OLIMPIADI TOKYO: RACHELE BRUNI, 'MI DISPIACE TANTO, HO SOFFERTO GARA VELOCE'

"Mi dispiace veramente tanto per questo risultato, ho sofferto da subito, ho cercato di restare nel primo gruppo, ma quando hanno fatto lo strappo finale non ce l'ho fatta. Non era questo il risultato atteso". Lo ha detto l'azzurra Rachele BRUNI alla Rai dopo la 10 km di fondo ai Giochi di Tokyo che la vista chiudere ala 14esimo posto. "Ho accusato la gara veloce, ho cercato di stare nel gruppo in fondo per non consumare energie ma ne ho consumate troppe", ha aggiunto l'azzurra visibilmente dispiaciuta.