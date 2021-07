Tokyo 2020 Italia, medaglie: 19. Premi: 3 milioni di euro

Alla vigilia della giornata che segnera' la prima settimana dall'accensione del braciere delle Olimpiadi di Tokyo 2020, il bilancio della spedizione italiana e' di 19 medaglie totali, 2 d'oro, 7 d'argento e 10 di bronzo.

L'Italia e' dodicesima nel medagliere e la settima Nazione con piu' medaglie vinte. Sicuramente un buon bilancio a quasi meta' Olimpiade con qualche quarto posto un po' amaro. L'obiettivo e' migliorare l'edizione di Rio de Janeiro 2016 con 28 medaglie (8 d'oro), le stesse di Londra 2012. Negli ultimi 21 anni l'Olimpiade con piu' medaglie e' stata quella di Sydney 2000 con 34 (13 furono d'oro).

Le medaglie vinte dagli azzurri hanno un premio in danaro: la medaglia d'oro, il titolo olimpico, ovvero l'ingresso nella storia, vale 180mila euro (20% in piu' rispetto a Rio 2016), l'argento 90mila e il bronzo 60mila. Premi stabiliti dal Coni prima di partire alla volta del Giappone e che saranno erogati anche ai singoli giocatori o componenti della squadra che siano stati schierati in almeno una partita o incontro.

Con alcune gare gia' svolte nella notte italiana ma senza medaglie, e in attesa delle finali odierne, la spesa attuale sfiora i tre milioni di euro (2,970). Gli sport, per il momento, piu' 'costosi' sono, scherma con premi per un milione di euro seguito da canottaggio con 740mila (per lo stupendo oro di Cesarini-Rodini il premio e' di 360mila) e nuoto con 570mila euro.

L'Italia e' la quinta Nazione al mondo con i premi piu' alti. Al comando c'e' Singapore che premiera', in caso di vittoria della medaglia d'oro un milione di dollari americani (500mila per l'argento e 250mial per il bronzo). Davanti all'Italia solo Indonesia (oro 746mila, argento 378mila e bronzo 188mila), Kazakistan (250mila, 150mila, 75 mila) ed Azerbaigian (248mila, 124mila, 62mila).