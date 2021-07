Tokyo Olimpiadi: Italia argento in staffetta e tiro a volo, Martinenghi bronzo

Tokyo 2020, nuoto: Martinenghi bronzo nei 100 rana, oro Peaty

Nicolo' Martinenghi terzo con il tempo di 58''33 nella finale dei 100 metri rana delle Olimpiadi di Tokyo. Oro al britannico Adam Peaty con 57''37, argento all'olandese Arno Kamminga. "Questa medaglia di bronzo è una cascata di emozioni. Questa gara l'ho cercata e l'ho voluta, ho sempre sognato quegli ultimi 15 metri, in ogni allenamento. Non so davvero cosa dire". Sono queste le prime parole di Nicolo' Martinenghi, alla Rai, dopo la vittoria del bronzo olimpico nei 100 rana ai Giochi di Tokyo 2020.

"Dedico questa medaglia al mio primo allenatore Franco che sta vivendo un periodo difficile. Sono emozioni forti, un giorno lo capirò ma ora sto su un'onda altissima e voglio surfarla fino alla fine". Lo ha detto l'azzurro Nicolò Martinenghi dopo la medaglia di bronzo nei 100 rana ai Giochi di Tokyo. "Ieri ho fatto fatica ad addormentarmi. Avevo tanti pensieri perchè oggi riesco a capire le emozioni che hanno vissuto 21 anni fa Fioravanti e Rummolo. Ringrazio tantissimo anche il mio allenatore Marco Pedoja perchè sapevamo entrambi da dove partivamo e qual'era il nostro obiettivo", conclude alla Rai Martinenghi che è ancora l'attuale primatista mondiale juniores dei 50 e 100 rana.

Tokyo 2020, Italia argento nella staffetta 4x100 stile libero

L'Italia e' argento nella staffetta 4x100 stile libero alle Olimpiadi. Il quartetto azzurro (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo) ha chiuso alle spalle degli Stati Uniti. L'Italia del nuoto conquista un'altra medaglia ai Giochi di Tokyo 2020. E' argento nella staffetta 4x100 stile libero maschile in 3.10.11. Il quartetto azzurro (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo) ha chiuso alle spalle degli Stati Uniti in 3.08.97. Bronzo all'Australia in 3.10.22.

"E' una gioia incredibile". Così i quattro azzurri della staffetta d'argento nella 4x100 esprimono la loro soddisfazione. "Non ci sono parole, non so descrivere questo momento, abbiamo scritto una bella pagina della storia dello sport italiano", ha ammesso Lorenzo Zazzeri. Sono felicissimo di far parte di questo gruppo: siamo uniti, ci siamo abbracciati anche prima di partire, eravamo convintissimi di poter fare una grande gara".

"Siamo felicissimi, siamo stati veramente bravi, una grande staffetta - ha dichiarato alla Rai Alessandro Miressi - Siamo veramente contenti e felici di questo argento". "Sapevamo di avere una buona possibilità di medaglia - ha aggiunto Thomas Ceccon, che pochi prima dell'argento ha staccato il pass per la finale dei 100 dorso-. Ho fatto la scelta di fare entrambe le gare, dato che ero andato bene nel dorso non potevo che fare altrettanto in staffetta. L'argento olimpico non e' una cosa da tutti i giorni". "Per me - ha concluso Manuel Frigo - era impensabile soltanto tre anni fa essere qui e ora arriva addirittura una medaglia".

Tiro a volo, Bacosi argento nello skeet

L'azzurra Diana Bacosi conquista la medaglia d'argento nello skeet ai Giochi di Tokyo 2020. La tiratrice 38enne è stata battuta nella sfida finale per 56-55 dall'americana Amber English, medaglia d'oro. Bronzo alla cinese Meng Wei.

Tokyo: Garozzo in semifinale fioretto, fuori Foconi e Cassara

L'azzurro Daniele Garozzo si è qualificato per la semifinale olimpica di Tokyo 2020 nel fioretto individuale maschile. Nei quarti di finale la medaglia d'oro a Rio 2016 si è imposta sul francese Enzo Lefort per 15-10.

Negli ottavi sono stati eliminati a sorpresa Alessio Foconi, numero 2 del seeding, superato 15-3 da Cheung (Hong Kong) e Andrea Cassara', sconfitto 15-13 dall'egiziano Hamza. Nel suo ottavo di finale Garozzo, invece, ha battuto il giapponese Matsuyama 15-14. Tutte gia' eliminate le azzurre in gara nella prova di sciabola. L'unica rimasta in corsa agli ottavi di finale, Irene Vecchi, ha perso con la russa Velikaya per 15-12.

Tokyo, tennis: Fognini vince e va agli ottavi, Errani-Paolini eliminate

Fabio Fognini e' agli ottavi di finale del torneo di tennis delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel secondo turno l'italiano (testa di serie numero 15) ha sconfitto 6-4 7-6 (4) il bielorusso Egor Gerasimov.

La coppia azzurra composta da Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena al secondo turno del torneo olimpico di doppio femminile a Tokyo 2020, battute delle sorelle ucraine Kichenok, che si sono imposte 7-6 (7-4), 6-2.

Boxe, Irma Tesra super Walsh e va ai quarti

Irma Testa si qualifica per i quarti di finale del torneo di boxe, categoria 54-57, ai Giochi di Tokyo 2020. L'azzurra ha superato 5-0 ai punti l'irlandese Michaela Walsh e nei quarti sfiderà la canadese Caroline Veyre.

Tennis Camila Giorgi agli ottavi

L'azzurra Camila Giorgi approda agli ottavi di finale del torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L'azzurra si è imposta 6-3, 6-1 sulla russa Elena Vesnina.

Tokyo 2020, tennis: Sonego eliminato al secondo turno

Lorenzo Sonego è stato eliminato nel secondo turno del torneo di tennis singolare alle Olimpiadi di Tokyo. Il 26enne torinese, n.26 Atp e 13esima testa di serie, debuttante ai Giochi, si è arreso per 6-4 3-6 6-4, dopo una battaglia di quasi due ore e tre quarti, al georgiano Nikoloz Basilashvili, n.41 del ranking.

Basket, azzurre sconfitte 22-10 dal Giappone

Azzurre sconfitte dal Giappone padrone di casa 22-10 nel basket 3x3 ai Giochi di Tokyo. La squadra femminile, che più tardi affronterà gli Stati Uniti, ha visto Consolini realizzare 4 punti, 3 di D'Alie, 2 di Filippi e 1 di Rulli. La migliore delle giapponesi è Mawuli top scorer con 8 punti.

Volley, Italia sconfitta dalla Polonia

Dopo la vittoria all'esordio contro il Canada l'Italvolley cede nel secondo incontro 3-0 (25-20, 26-24, 25-20) con la Polonia nel torneo di volley maschile delle OLIMPIADI di Tokyo 2020.