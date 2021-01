Tomori-Milan è fatta. Firpo frena? Ecco le alternative. E Simakan in estate...

TOMORI-MILAN, AFFARE FATTO CON IL CHELSEA

Fikayo Tomori è un giocatore del Milan. O meglio: il difensore arriva in prestito oneroso dal Chelsea con diritto di riscatto attorno ai 25 milioni di euro. il terzo colpo del calciomercato rossonero è completato, dopo gli arrivi di Meité dal Torino (anche lui prestito con diritto di riscatto) e Mandzukic (svincolato, sei mesi e rinnovo automatico con la qualificazione in Champions League).

JUNIOR FIRPO, LE ALTERNATIVE DEL MILAN PER IL VICE THEO HERNANDEZ

Ora il club rossonero attende di capire se Junior Firpo accetterà di lasciare Barcellona per arrivare a Milano e ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez. Le alternative? Piace molto il 23enne Matias Vina del Palmeiras (il terzino uruguaiano venne seguito già un anno fa prima che lo prendessero i brasiliani per 5 milioni: ora con una finale di Libertadores in ballo il suo valore è cresciuto), Iago Amaral Borduch dell'Asburgo (gioca in Germania da un paio d'anni), Jordan Amavì (classe 94 del Marsiglia) e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona (piace anche al Napoli) sono le alternative sulla lista di Maldini e Massara.

SIMAKAN-MILAN IN ESTATE?

Intanto non è del tutto tramontata la pista che porta a Mohamed Simakan. Il Milan dopo il suo infortunio ha virato su Tomori, ma in estate non è escluso un ritorno di fiamma che possa portare il difensore dello Strasburgo alla corte del Diavolo.

CALHANOGLU, DONNARUMMA E CALABRIA: MILAN ACCELERA SUI RINNOVI

Milan che a fine mercato accelererà per i rinnovi di contratto: in primis si cercherà di chiudere con Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu che sono in scadenza il prossimo 30 giugno, poi si guarderà ai contratti che scadono nel 2022. In primis (oltre a Franck Kessie) Davide Calabria: il terzino rossonero, protagonista di una grande stagione, dovrebbe prolungare fino al 2025 con un aumento dell'ingaggio dagli attuali 1,1 milioni di euro a stagione a due milioni.