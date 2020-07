Tonali: l'Inter rilancia col Brescia, il Milan non molla (e lascia Szoboslai)

Tonali: l'Inter rilancia col Brescia, il Milan non molla

Sandro Tonali scatena un derby di mercato. Il Milan di Paolo Maldini e Stefano Pioli è tornato forte sul 20enne centrocampista del Brescia. Bisogna rimontare sull'Inter che nelle scorse settimane si era portata avanti e ora, come riporta Sport Mediaset, ha messo sul tavolo di Cellino un'offerta da 32 milioni più due di bonus. Il Milan però non molla la presa sul giocatore, considerato da molti addetti ai lavori, l'erede di Pirlo. Giocatori in realtà diversi, Tonali abbina una buona tecnica a una grande forza fisica e ha sempre detto di ispirarsi a Rino Gattuso. Un giocatore molto completo che, come detto, Maldini spera di vestire con la maglia rossonera.

Tonali tra Inter e Milan. Cellino e la "promessa a Sandro"

Dal canto suo, il presidente del Brescia, Cellino, è pronto ad ascoltare le proposte dei due club milanesi. "A Sandro ho fatto una promessa e intendo mantenerla: è un impegno preso con il ragazzo, non posso penalizzarlo. Ha tirato la carretta per due anni, aveva dei problemi muscolari prima del lockdown, Quando abbiamo ripreso c’era troppa pressione sulle sue spalle. Gli altri restano: mi dispiace, ma io non vendo nessuno", ha spiegato al Corriere di Brescia.

Milan si chiama fuori per Szoboslai

Milan che sfida l'Inter per Tonali e si chiama fuori nella corsa a Dominik Szoboslai: il 19enne centrocampista del Salisburgo era un'obiettivo nel caso fossi arrivarato il tedesco Ralf Ragnick, ma ora è uscito dai radar rossoneri. Su di lui cresce invece l'attenzione della Lazio di Lotito e Tare.

Milan su Emerson Royal e Marc Roca

La società di via Aldo Rossi guarda intanto con grande attenzione al 21enne terzino destro brasiliano (nel giro dell'Under 23) Emerson Royal (paragonato in patria a Dani Alves) di proprietà del Barcellona ma in prestito al Betis Siviglia, la cui valutazione è di 30 milioni e piace molto anche il 23enne Marc Roca, mediano dell’Espanyol. Il club catalano è retrocesso e questo potrebbe aiutare nella trattativa facendo scendere il prezzo del cartellino. A sinistra invece si cerca un vice di Theo Hernandez e potrebbe tornare di moda il nome di Antonee Robinson, terzino del Wigan che a gennaio ad un passo dal trasferimento al Milan: l'affare saltò perchè durante le visite mediche gli venne riscontrato un problema cardiaco. Ora tutto si è risolto e il giocatore può tornare sull'agendina dei rossoneri.