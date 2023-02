Torino, paura per il figlio di Pirlo. È stato aggredito in auto

Torino, il figlio dell'ex calciatore e ora allenatore Andrea Pirlo è stato aggredito in auto

Nicolò Pirlo, il figlio dell'ex calciatore Andrea Pirlo è stato aggredito in pieno centro a Torino. È stato proprio lui a denunciare l'accaduto su una storia Instagram: "È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?"

"Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire in macchina. Poi ci hanno preso a calci l'auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall'auto per fortuna".

Nel video, il giovane racconta la dinamica dell'aggressione riprendendo tutto con il suo smartphone: sono in quattro, con il volto e la testa coperta da un cappuccio, rendendo quindi difficile l'identificazione.

Nicolò Pirlo, il figlio che non ha seguito le orme del padre

Nicolò Pirlo, classe 2003, ha scelto di non seguire le orme del padre, come invece fanno spesso i figli delle star del calcio. Ha creato un brand di moda, e dichiarato da tempo che giocherà a calcio, "solo per beneficenza". La somiglianza con il padre, con cui è molto legato, è impressionante, anche se è molto più alto di lui.

Nicolò scrive sul suo profilo Instagram, su cui lo seguono 110mila follower: "Dal calcio alla moda. Sto cambiando la mia vita", marcando la sua scelta di seguire un suo percorso, che il padre non sta ostacolando: dal pallone alla moda.