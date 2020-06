Totti, colpo da agente: suo Bonavita, il nuovo Tonali dell’Inter

Classe 2004, centrocampista dalle qualità di Sandro Tonali. Se l'Inter vuole assicurarsi il talento del Brescia nel mercato che verrà, ha in casa già un bel talentino: Simone Bonavita. Il giovane calciatore è entrato a far parte dell'agenzia di Francesco Totti. La firma è arrivata mercoledì a Roma, come ha comunicato su Instagram il ragazzo pubblicando una foto con Totti, Vincent Candela (che collabora con Francesco) e Giovanni DeMontis, il procuratore che lavora con loro nella CT10 Management. Totti, nei giorni scorsi, aveva detto al blog di WyScout: “Sono concentrato totalmente sullo scouting, voglio scoprire giovani talenti, se necessario girerò l’Europa è il mondo intero”.

Un giocatore cresciuto presto

Bonavita, già messo sotto contratto anche da Nike, è nato a Caserta ma cresciuto in Lombardia. Centrocampista centrale che molti paragonano a Tonali (per cui Totti ha un debole), l’ex numero 10 giallorosso ne aveva già sentito parlare a Trigoria in passato perché la Roma provò a strapparlo all’Inter. Gioca a testa alta, calcia rigori e punizioni e sembra più grande della sua età. Non solo nel calcio, ma nella vita, che a soli 16 anni (ha un anno meno di Cristian, il primogenito dell’ex capitano della Roma) lo ha già messo a dura prova. Nel 2015, infatti, suo fratello Elio, anche lui calciatore, rimase ucciso in un incidente automobilistico mentre con sua mamma andava a una partita. Da quel giorno Simone ha dovuto imparare a crescere in fretta, col sogno di diventare calciatore per sé e per suo fratello. Totti cercherà di aiutarlo a realizzarlo.