Totti conferma il suo viaggio: "Andrò in Russia per un evento sui valori dello sport"

Totti in Russia l'8 aprile, il Pupone conferma tutto ma scoppiano le polemiche

Tutto confermato, Francesco Totti volerà a Mosca il prossimo 8 aprile per partecipare a un evento legato al mondo delle scommesse. Aveva suscitato molta rabbia sui social la decisione dell'ex capitano della Roma di aderire a una iniziativa in Russia, paese finito nel mirino dell'Europa a causa dell'invasione dell'Ucraina. E mentre sui social l'indignazione cresceva ora dopo ora, nella capitale russa l'attesa per l'arrivo di Totti era tanta. In città erano infatti già spuntati da tempo i primi cartelloni, che ritraggono l'ex attaccante con la maglia numero 10 della Roma e la scritta "l'imperatore sta arrivando nella terza Roma", dove per 'terza Roma' si intende, evidentemente, Mosca.

Ora a dare la conferma del suo viaggio è lo stesso Totti L’ex capitano e dirigente della Roma Francesco Totti ha rilasciato ieri delle dichiarazioni in merito al suo viaggio a Mosca, programmato per l’8 aprile, e alle polemiche suscitate dalla trasferta: "Non sono un politico né un diplomatico, sono - ha chiarito Totti all'Ansa - un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo. Vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport e non avrei problemi ad andare a Kiev. Detto questo, se mi arrivasse una richiesta da parte di un organo competente non esiterei a fare un passo indietro".

Sono tanti i commenti indignati sui social per la decisione del Pupone. "Francesco Totti va a Mosca per un evento di una società di scommesse che ricicla soldi del regime russo tramite criptovalute. Capita’ ma che stai affà’?", scrive un utente. "Non ho parole, solo ribrezzo", gli fa eco un altro. "Dico solo peccato… stimavo #otti come calciatore (e continuerò a stimarlo) ma anche come uomo", scrive rammaricato l'ennesimo tifoso. Più pungente invece il post accanto: "Vergogna!", "che brutta fine".