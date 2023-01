Vialli, "tra i calciatori il doppio di tumori": dato inquietante già nel 2005

Vialli, il medico Vanacore sulla ricerca epidemiologica effettuata nel 2005: "Confesso che avverto un certo disagio"

Già nel 2005 l'Istituto Superiore della Sanità aveva rilevato il doppio dei casi di morte tra i calciatori a causa di tumore al pancreas. L’Avvenire, partendo dalle tragiche morti di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic, ha intervistato il dottor Vanacore, che allora partecipò alla ricerca epidemiologica effettuata su un campione di 24mila calciatori di Serie A, B e C rintracciati tramite l’album delle figurine Panini in attività tra il 1960 e il 1996. La ricerca era stata fatta partire contestualmente al processo penale per doping della Juventus.

"Sto rileggendo proprio in queste ore quello studio, primo e unico, che pubblicammo nel 2005 e confesso che avverto un certo disagio, anche perché credo sia tempo di aggiornarlo. Nella nostra ricerca che si chiuse con il riscontro di 350 calciatori morti per diverse patologie, il dato epidemiologico più significativo che emerse già allora fu che dei 4,99 casi attesi di calciatori morti di tumore al pancreas ne trovammo 9. Il doppio, e lo stesso, ma con una percentuale non giudicabile come "significativa" quanto quella del pancreas, valeva per i casi di carcinoma al fegato, 4.8 attesi e 9 trovati e la leucemia, casi attesi 5,08, trovati 9", ha detto Vanacore all'Avvenire, e poi ha continuato:

"Nel 2005 l’incidenza delle morti di Sla nel calcio era 12 volte superiore, ma quel dato è stato aggiornato nel 2019 dal gruppo di ricercatori dell’Istituto Mario Negri di Milano che arrivando fino al 2018 con un follow-up allargato rispetto al nostro studio ha riscontrato 32 casi di morte per Sla nella popolazione calcistica ed un rischio doppio rispetto alla popolazione generale. Ma ora occorre un contributo importante da parte delle istituzioni scientifiche, delle società calcistiche e della società civile tutta, perché venga finanziata una ricerca ad ampio spettro che consenta prima di aggiornare il dato epidemiologico per tutte le cause di morte e successivamente capire le cause del fenomeno".