Mike Tyson si allena per tornare sul ring. a 53 anni. E Donald Trump... VIDEO

Mike Tyson si allena per tornare sul ring. a 53 anni

Mike Tyson vuole tornare a combattere sul ring. L'ex pugile ha intenzione di farlo a scopo benefico in favore delle classi sociali più bisognose: Iron Mike, compirà 54 anni a giugno e si era ritirato dalla boxe nel 2005. Nelle scorse ore ha pubblicato un video su Instagram in cui lo si vede allenarsi. Barba bianca e tanta grinta per Tyson. “Voglio andare in palestra e rimettermi in forma per alcuni incontri di beneficenza - ha spiegato recentemente l’ex campione dei pesi massimi -. Raccolgono soldi e aiutano alcuni senzatetto”.

Boxe, Tyson si allena per tornare. Trump lo incita: "Continua a dare pugni, Mike!"

Tra i primi sostenitori di questa iniziativa Donald Trump. "Keep punching Mike" ha twittato il presidente degli Stati Uniti, amico e partner di affari di Tyson da più di 30 anni.