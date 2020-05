UBI Banca è main partner di Insuperabili Reset Academy

Prende il via la partnership tra UBI Banca e Insuperabili, la Onlus nata a Torino nel 2012 che, grazie a un team di figure professionali e qualificate, promuove progetti a favore di giovani con disabilità cognitive, relazionali, emotive, fisiche, motorie e sensoriali nel contesto delle scuole calcio Insuperabili Reset Academy.

Con 17 strutture in Italia e oltre 650 iscritti, Insuperabili Onlus è accompagnata nelle proprie attività da una squadra di testimonial guidati da Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale.

Da diversi anni l’istituto di credito associa il proprio nome a realtà sportive, sia di rilevanza internazionale che locale. Questa attenzione nasce da denominatori comuni che legano la Banca a squadre, società e club sportivi ovvero determinazione, spirito di squadra e orientamento al risultato. UBI Banca, già Official Bank di Juventus, Atalanta, Brescia Calcio, Arezzo Calcio, Albinoleffe, Lube Volley, NBA, Basket Brescia Leonessa, Cuneo Granda Volley e Club Scherma Jesi, amplia così la propria collaborazione con il mondo dello sport oltre che del volontariato, e sarà presente con il proprio logo sui kit di allenamento e gara di tutte le Insuperabili Reset Academy, compresi quelli delle squadre di Quarta, Quinta e Sesta Categoria, i tornei nazionali riservati a calciatori e calciatrici con disabilità intellettivo-relazionale e patologie psichiatriche promossi dalla FIGC.

“UBI Banca è orgogliosa di consolidare la propria presenza strategica nel mondo dello sport conciliandola con il sostegno a una realtà come Insuperabili Onlus, che sin dall’inizio della propria mission ha fatto suoi i principi etici di lealtà, sportività e correttezza, trasmettendo passione ed emozione ai propri atleti e alle loro famiglie” spiega Riccardo Tramezzani, Responsabile di UBI Comunità, la struttura del Gruppo rivolta alle realtà del Terzo Settore. “La loro voglia di mettersi in gioco e di migliorarsi giorno dopo giorno li ha resi un’eccellenza del settore in Italia, e si sposa appieno con il fare banca per bene che ha permesso a UBI di crescere negli anni e di diventare un punto di riferimento nel tessuto economico e sociale del Paese”.

La collaborazione nasce in piena emergenza sanitaria e le prime due iniziative direttamente sostenute dalla Banca attraverso UBI Comunità sono quindi volte a mantenere viva anche da casa l’attività dei giovani iscritti alle Insuperabili Reset Academy: In Super Virtual Cup UBI Banca, torneo virtuale tra le academy di tutta Italia con tifosi di eccezione tra i quali calciatori e calciatrici di Serie A visibile sulla pagina Instagram della Onlus, e In Super Village UBI Banca, progetto per la promozione della cultura sportiva con contributi video di noti personaggi dello sport e dello spettacolo.

"Felicissimo che i nostri ragazzi continuino ad allenarsi anche da casa”, afferma Giorgio Chiellini, capitano dei testimonial di Insuperabili Onlus. “Il periodo è difficile, ma le attività organizzate gli permettono di rimanere in connessione tra di loro. Ringrazio il nostro nuovo Main Partner UBI Banca per la preziosa collaborazione”.

“L’allenamento è sempre importante e in questo periodo diventa fondamentale perché impegna i nostri ragazzi mentalmente e fisicamente” aggiunge Marcello Lippi, tecnico della Nazionale Campione del Mondo nel 2006 e allenatore testimonial degli Insuperabili. “Con la In Super Virtual Cup UBI Banca abbiamo cercato di ricreare tutte le componenti di una stagione sportiva, dagli allenamenti individuali a quelli di gruppo, fino alle partite. Un grande grazie a UBI Banca per il supporto che garantisce alle Insuperabili Reset Academy in questo momento critico.”