Uefa: prima i campionati, poi coppe a luglio e agosto. Rinvio per le nazionali

L’Uefa dà precedenza ai campionati dei vari Paesi. Annullate le amichevoli delle nazionali di calcio in calendario a giugno, che potrebbero essere giocate più avanti. Compresi gli spareggi per UEFA EURO 2020 e le partite di qualificazione per UEFA Women's EURO 2021.

La decisione è stata presa nella riunione fra la Uefa e i segretari generali delle 55 federazioni per i calendari dei campionati nazionali, della Champions e dell'Europa League. Si vuole concludere Champions ed Europa League alla ripresa dopo lo stop per il Coronavirus. L'Uefa è pronta a far giocare le coppe, se necessario, anche a luglio e agosto, anche se alcuni campionati non dovessero riprendere.