Ultimo in love con la figlia di Heather Parisi: dopo il Messico la convivenza

Il cantautore romano Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia della showgirl americana Heather Parisi (con l’ortopedico Giovanni di Giacomo) sono sempre più innamorati. La coppia, dopo il ritorno da un viaggio in Messico (nelle foto in fondo all'articolo), starebbe valutando di andare a convivere. L'amore tra i due corre velocissimo. Mentre erano in Messico, lui e la fidanzata, condividevano smielati messaggi con i propri followers: "Ti amo più del pistacchio” scriveva Jacqueline in posa in spiaggia, e ancora: “Grazie Messico x i 10kg in più (a testa)”. Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, le aveva dedicato: “La tua purezza mi ha reso una persona migliore e mi fa stare bene gridarlo a tutti. Non posso far altro che ringraziare ogni strada che ho percorso, perché mi ha portato a te. Non credo nelle frasi sdolcinate ma credo nel potere di un sentimento”.