Ursula Corbero nuda: Tokyo (Casa di Carta), lo sport con cui si tiene in forma

Ursula Corbero nuda: Tokyo (Casa di Carta) da infarto, super star social

Il pubblico la ama alla follia dopo averla vista nei panni di Tokyo in una delle serie tv più cult degli ultimi anni: La casa di carta.

Ursula Corbero nelle ultime settimane è stata protagonista di una nuova produzione Netflix - "In fiamme" dove interpreta Rosa Peral. "Ci ho pensato a lungo prima di accettare ma credo fosse giunto il momento di superare il ruolo di Tokyo", ha detto a Il Messaggero. "Con Rosa cambio immagine e interpreto una donna che seduce, una madre che manipola e uccide".

Non solo attrice. E' anche modella e super star social: per capirci, su Instagram oltre 21 milioni di fans, sintomo di una popolarità mondiale. E lei sa come tener desta l'attenzione, posando talvolta foto ad alta gradazione di sensualità.

Ursula Corbero, lo sport con cui si tiene in forma

Ursula Corbero è in formissima più che mai. Uno dei suoi segreti? Lo sport e gli esercizi. Ama il fitness. Nei suoi allenamenti - oltre a riscaldamento e stretching dopo la seduta - tra gli esercizi preferisce quelli per le gambe e per i glutei (burpees, affondi e squat). Lo Yoga è un’altra passione dell'attrice spagnola (che tiene poi una dieta equilibrata ricca di fibre e verdure).