Us Open: Fognini spaventa Nadal, Musetti non si ferma più. Sinner-Berrettini..

Us Open, Fognini sconfitto da Nadal in 4 set. Rafa vs Gasquet

Fabio Fognini ha perso contro Rafael Nadal al secondo turno degli Us Open 2022. L'azzurro si arrende - dopo quasi due ore e tre quarti di partita - contro il tennista spagnolo (mallorchino) in 4 set con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-2, 6-1. Per un set, il 35 enne di Arma di Taggia (numero 60 Atp) ha fatto sognare l'impresa ma poi ha ceduto ai colpi del mancino di Manacor recordman di titoli Slam (22 davanti a Djokovic con 21 e Federer fermo a quota 20) che ha firmato cosi' la sua 62esima vittoria sul cemento newyorkese. Nel corso del quarto set Nadal si è accidentalmente ferito al naso con la racchetta. Grazie a questo risultato 'Rafa' si è assicurato - prima di tutti - un posto alle Nitto ATP Finals di Torino (17esima qualificazione per lui al torneo che chiude la stagione, uno dei pochi che non è mai riuscito a vincere). Al terzo turno Nadal affronterà il francese Richard Gasquet.

Us Open 2022: Berrettini vs Murray per un posto agli ottavi di finale

Alle 18 ora italiana torna in campo Matteo Berrettini. Il tennista romano affrontera' lo scozzese Andy Murray in un match che vale gli ottavi di finale.

Us Open 2022: Sinner-Nakashima e Musetti-Ivashka sognando gli ottavi di finale. Sognando il derby italiano

Lorenzo Musetti vince in rimonta: 6-7, 6-3, 6-4, 6-2 contro l'olandese Gijs Brouwer. Il talento italiano cercherà di conquistare un posto negli ottavi di finale dello Us Open 2022 contro il bielorusso Ilya Ivashka, che ha eliminato a sorpresa il polacco Hubert Hurkacz, numero 8 del tabellone, per 6-4 4-6 7-6(5) 6-3.

Sarà il numero 69 del mondo, Brandon Nakashima l'avversario al terzo turno di Jannik Sinner (il campione altoatesino ha vinto contro lo statunitense Christopher Eubanks, n.145 Atp, con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-2, in due ore e 22 minuti di gioco): lo statunitense ha eliminato in tre set il bulgaro Grigor Dimitrov, n.19 del ranking e 17 del seeding, con il punteggio di 7-6(5) 7-5 6-3. Se Musetti e Sinner dovessero vincere si affronterebbero agli ottavi di finale in un derby italiano che metterebbe in palio un posto per i quarti, ossia i migliori otto dello Us Open 2022.