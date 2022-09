US Open, Lorenzo Musetti vince sul belga David Goffin in 5 set

Vittoria sudata in 5 set per l'azzurro Lorenzo Musetti agli US Open

Lorenzo Musetti, classe 2002 di Carrara, uno dei grandi protagonisti del primo turno dello US Open ha vinto sul belga David Goffin in 5 set (4 ore e 36 minuti).

“Non avevo mai giocato così tanto. Le sensazioni erano positive però le condizioni atmosferiche non erano semplici, c'era vento, era difficile trovare riferimenti. Alla fine l’ho spuntata io però è stata bagarre fino alla fine” dice Musetti ai microfoni di Eurosport.

Adesso Lorenzo affronterà ora Gjis Brouwer, tennista olandese che a sorpresa ha superato al primo turno Adrien Mannarino. Estremamente fiero e soddisfatto l'allenatore Tartarini.

Sono in programma gli incontri di 2° turno della parte bassa del tabellone e tre azzurri scenderanno in campo. Il primo sarà Jannik Sinner: l'altoatesino, dopo aver superato in 5 set il tedesco Altmaier, affronterà lo statunitense Eubanks, n. 145 al mondo, proveniente dalle qualificazioni. Poi Musetti contro Gjis Brouwer. E l’atteso big match tra Fabio Fognini e Rafael Nadal, in programma nella notte tra giovedì e venerdì sull'Arthur Ashe. Sarà il 18° confronto tra i due: in vantaggio lo spagnolo 13-4, ma Fabio ha già vinto contro di lui a Flushing Meadows.