Valentina Vignali conquista Threads: "Addominali e tette possiamo lasciarli su..."

Valentina Vignali è sbarcata su Threads, il social più trendy del momento che sta vedendo una crescita di utenti spaventosa in queste ore. Solo che molti si chiedono: "Ma come funzionerà Threads e in che cosa sarà diverso dagli altri social?". Che differenze da Instagram, Facebook, Twitter ( o X che dir si voglia)? E la giocatrice di basket ha le idee piuttosto chiare sul tema: "Gli addominali e le tette li possiamo lasciare su Instagram e qui facciamo i simpatici? Grazie la direzione". Risposta divertente da applausi che sintetizza perfettamente il pensiero. Valentina Vignali poi piazza il secondo canestro: "No basta, non voglio postare le foto, perlomeno non foto belle altrimenti diventa Instagra 2.0. SOLOFOTODIM***A".

Aspettando di vedere le evoluzioni di Threads, vediamo le ultime news di Valentina Vignali su Instagram.

Valentina Vignali, mini-bikini esplode: Abu Dhabi bollente

Costume da bagno nero e selfie esplosivo: Valentina Vignali scalda il mare di Abu Dhabi. L'influencer (da 2,7 milioni di follower su Instagram) e giocatrice di basket ha regalato foto super del suo ultimo viaggio.

Valentina Vignali, costume da bagno mozzafiato. "Che fisico paura"

"Che posti da paura e che fisico paura che hai", scrive una fans di Valentina Vignali. E tra gli scatti eccola in bikini giallo o costumino intero blu: comunque sia uno spettacolo. "I miei colori preferiti", ha scritto la giocatrice di pallacanestro a corredo delle foto.

Belli anche i tramonti, il mare cristallino e i grattacieli imponenti degli Emirati Arabi. Ma su tutti a giganteggiare è sempre il fascino di Valentina Vignali.

