Valentino Rossi con Yamaha Petronas in MotoGp nel 2021. E nel 2022...

Valentino Rossi con Yamaha Petronas in MotoGp nel 2021

Valentino Rossi correrà in MotoGp nel 2021 con il team Petronas (squadra satellite della Yamaha, il Dottore avrà comunque una moto ufficiale) a fianco di Franco Morbidelli (mentre il team ufficiale Yamaha avrà Vinales e Quartararo). E' stata la stessa scuderia ad annunciarlo sul proprio sito: "Valentino Rossi si unira' alla squadra per la stagione 2021 della MotoGP. Valentino Rossi non ha bisogno di presentazioni visto che e' considerato da molti il piu' grande di tutti i tempi, anche grazie a una carriera da record nella classe regina di questo sport dal 2000".

VALENTINO ROSSI, MOTOGP NEL 2022 ANCORA CON PETRONAS?

Sarà l'ultimo anno in MotoGp per Valentino Rossi? Non è detto. C'è un gentleman agreement tra il numero 46 e la squadra satellite della Yamaha per prolungare poi per un altro anno in base ai risultati nel corso della prossima stagione. Vale Rossi intanto vede anche la crescita del suo team VR46 che lavora per sbarcare in MotoGp in vista del 2022.

Opzioni nel contratto non ce ne sono sono comunque: "Ho lavorato per 6 mesi con l'obiettivo di raggiungere questo risultato. Oggi e' una bella giornata per noi e per la Yamaha, ma anche per i tifosi. Il fatto di assicurare che Rossi rimanga nel Mondiale e' bello. Noi abbiamo accettato la sua richiesta, ma sul contratto non abbiamo scritto condizioni", ha detto Lin Jarvis, direttore di Yamaha Racing, ai microfoni di Sky Sport sul nuovo contratto firmato da Valentino Rossi con la Petronas.

"Sono molto felice di continuare a guidare nel 2021 e di farlo con il team Petronas. Ho pensato molto prima di prendere questa decisione, perché la sfida si sta accendendo sempre più. Per essere al vertice in MotoGP bisogna lavorare molto e duramente, allenarsi ogni giorno e condurre una "vita da atleta", ma mi piace ancora e ho ancora voglia di guidare" ha detto Valentino Rossi dopo l'ufficialità. Il team malese è "giovane, ma ha dimostrato di essere ben organizzati e al top". "Non ho ancora raggiunto il massimo, questo è stato uno dei motivi per cui ho scelto di continuare, perché l'atmosfera nella squadra è qualcosa che mi piace molto. Morbidelli? Sarà bello averlo come mio compagno di squadra dato che è un pilota dell'Academy" ha spiegato Rossi.