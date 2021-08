Valentino Rossi, addio MotoGp del Dottore. "A fine anno mi ritiro"

MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro: "Ho deciso di fermarmi a fine stagione"

Valentino Rossi lascia la MotoGp. Il Dottore si ritira dalle corse dopo 9 titoli mondiali. E' il solo ad aver vinto in 125, 250, 500 e MotoGP. "Ho deciso di fermarmi. Decisione difficile, dura immaginare che non correrò più e la mia vita cambierà”.

Valentino Rossi si ritira: "Sarà la mia ultima mezza stagione in MotoGp"

"Ho deciso di smettere alla fine dell'anno". Valentino ROSSI annuncia così il suo ritiro dal motomondiale nel corso di una conferenza straordinaria al Red Bull Ring, sede nel prossimo fine settimana del Gp di Stiria.

"E' un momento molto triste, è difficile sapere che l'anno prossimo non correrò in MotoGP -aggiunge il pilota della Yamaha-. Ho fatto questo per quasi 30 anni e dal 2022 la mia vita cambierà. E' stato tutto grandioso, mi sono divertito tantissimo, è stato un percorso lungo e divertente. Mi ero dato un tempo e ho deciso di smettere a fine anno. Sarà la mia ultima mezza stagione in MotoGp. Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre per altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile".

VALENTINO ROSSI, 'HO VISSUTO MOMENTI INDIMENTICABILI, E' STATO TUTTO MOLTO BELLO'

"Ci sono stati momenti indimenticabili che porterò sempre con me. Dall'anno prossimo non correrò con la moto, ma è stato tutto molto, molto bello". Così Valentino ROSSI nel corso di una conferenza straordinaria al Red Bull Ring dove ha annunciato il suo ritiro.

VALENTINO ROSSI SI RITIRA, 'DECISIONE DIFFICILE, MI SAREBBE PIACIUTO CORRERE CON MIO FRATELLO'

"E' stata una decisione difficile, ma bisogna capirla. In tutti gli sport i risultati fanno la differenza e credo che quella di ritirarmi a fine stagione sia la scelta giusta". Così Valentino ROSSI nel corso di una conferenza straordinaria al Red Bull Ring dove ha annunciato il suo ritiro. "Mi sarebbe piaciuto continuare al fianco di mio fratello, avrei potuto farlo, ma va bene così -aggiunge il 'dottore'-. Abbiamo ancora metà stagione davanti, credo sarà più difficile quando arriveremo all'ultima gara, ora sto solo comunicando la mia decisione. Va bene così".