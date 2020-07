Valentino Rossi firma, resta in MotoGp con Petronas. E poi...

Valentino Rossi firma: in MotoGp con Petronas

Valentino Rossi non lascia, anzi raddoppia. Il Dottore firmerà con la Petronas per due stagioni dal 2021 (più opzione per il 2022). Lo scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'annuncio dovrebbe arrivare a Jerez il 19 luglio.

Valentino Rossi, Yamaha M1 ufficiale nel team Petronas

Il nove volte campione del mondo guiderà una M1 ufficiale nel team satellite della Yamaha. Obiettivi? Battere Marc Marquez e vincere il decimo titolo mondiale. Ma anche il record di Gp vinti: attualmente Vale è a meno 7 da Giacomo Agostini.

Valentino Rossi in Petronas con Franco Morbidelli

Il compagno di squadra di Valentino Rossi, che correrà fino a 43 anni, sarà il suo amico e allievo Franco Morbidelli. "Sono molto contento se accadrà questo – aveva detto nei giorni scorsi il pilota romano alla Gazzetta – sarebbe il proseguimento di una bellissima storia per tutto quello che significa. Valentino mi ha chiesto com’è il team, gli ho detto la verità, e cioè che è fantastico, non sembra un team clienti, è super professionale".

"I colloqui finora sono stati positivi – le parole dette nei giorni scorsi dal numero uno della Petronas, Razlan Razali, in merito alla trattativa con il pilota italiano 9 volte campione del mondo – Se entrambe le parti saranno d'accordo allora ci dirigeremo verso la fase finale. Valentino Rossi non è un pilota normale, quindi la discussione non è facile. È possibile che si ritiri nella nostra squadra, per noi sarebbe un onore".