Valentino Rossi si ritira? Dovizioso al suo posto? Motogp: ecco la verità

Valentino Rossi si ritira dalla MotoGP? Smentita

Valentino Rossi si ritira a fine stagione? Il Dottore darà l'addio alla MotoGP e al circuito del motomondiale dove ha vinto 9 titoli iridati? No. L'indiscrezione lanciata rilanciata nelle scorse dai media tedeschi non trova conferme, anzi raccoglie smentite. Il fuoriclasse di Tavullia sarà al via anche l'anno prossimo.

Valentino Rossi non si ritira: avanti con Yamaha Petronas

Dall'entourage di Valentino Rossi trapela l'intenzione del pilota numero 46 di correre nel Mondiale in sella alla Yamaha del Team Petronas anche per il 2021. L'annuncio ufficiale sul prolungamento del contratto di Valentino è atteso nel secondo weekend di gare in programma a Misano del 18-20 settembre (mentre questo fine settimana ci sarà la prima gara).

Andrea Dovizioso in Yamaha Petronas? Smentita ufficiale

Smentito di conseguenza anche il passaggio di Andrea Dovizioso al fianco di Franco Morbidelli in Petronas al posto di Valentino Rossi. Razlan Razali, boss del team Petronas SRT, è stato chiaro sui social: "Non è nei nostri piani per la prossima stagione".