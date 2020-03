Valentino Rossi sfida Marquez e Vinales: Esport, ufficiale MotoGp Mugello 2020

Valentino Rossi, Marc Marquez, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Alex Rins: sono alcuni dei piloti di MotoGP che scenderanno virtualmente in pista domenica 29 marzo per il Mugello Virtual GP di eSport.

MotoGP, GP del Mugello virtuale: Valentino Rossi vs Marquez. Telecronaca di Guido Meda su Sky

Il Gp del Mugello virtuale andrà in onda alle ore 15 su Sky Sport MotoGP (canale 208). In attesa di tornare alla normalità con il regolare svolgimento del Motomondiale 2020, la top class prenderà quindi il via sul circuito toscano grazie al videogame della MotoGP, con i veri piloti impegnati nella sfida virtuale. La telecronaca sarà di Guido Meda e Mauro Sanchini.

La gara di MotoGp del Mugello degli esport sarà preceduta da un turno di qualifiche e ogni pilota giocherà con la propria moto virtuale, in collegamento in diretta video dalla propria postazione di gioco.