Vero Buffone tifa Messi: la tifosa brasiliana sogna il Mondiale all'Argentina

Vero Buffone, influencer brasiliana con la maglia dell'Argentina di Messi. La Guerra Mondiale delle tifose di Qatar 2022

La maglia numero 10 dell'Argentina di Lionel Messi: l'attrice e influencer brasiliana Vero Buffone ha fatto una scelta di campo spiazzante in questo Mondiale di calcio in corso in Qatar 2022 (in contrapposizione con spettacolare star di Onlyfans Daiane Tomazoni). Niente camiseta verdeoro della Seleçao magari di Neymar, ma quella del fuoriclasse del Psg. E a corredo di un video scrive: "Goat" (acronimo che significa "Greatest of all time", "il più grande di tutti i tempi", in italiano). D'altra parte al cuor non si comanda e può ben varcare i confini nazionali, palpitando addirittura per il fuoriclasse che gioca nella nazionale rivale.

Di sicuro le sue foto i video social fanno battere i tifosi di tutto il mondo. Questa World Cup ha visto scoppiare una guerra "Mondiale" tra tifose. E se l'ex Miss Croazia Ivana Knoll è diventata popolarissima in tutto il pianeta con il suo dress code mozzafiato negli stadi del Qatar (ma già era stata eletta supporter più bella a Russia 2018), altre stanno cercando di insidiare il suo trono pur non essendo tifose sul campo. Come ad esempio l'argentina Yus Lopez e le sue magliettine aderenti dell'Albiceleste di Messi...