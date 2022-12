Croazia-Brasile, Mondiali Qatar: la star di Onlyfans Daiane Tomazoni sfida Ivana Knoll

Croazia-Brasile, Mondiali Qatar 2022 quarti di finale bollenti

I quarti di finale dei Mondiali di calcio in Qatar partono subito in quarta: sfida caldissima tra la Croazia vice-campione del mondo e il Brasile (la Seleçao è considerata la favorita alla World Cup assieme alla Francia di Mbappè). Un match che potrebbe regalare grandi sorprese e dal pronostico più incerto di quanto non si possa pensare. Modric, Brozovic e compagni sono reduci da un girone in cui hanno eliminato il Belgio (passando col Marocco che ha vinto il gruppo) e dagli ottavi in cui sono riusciti a eliminare un combattivo Giappone ai rigori. Il Brasile (che ha recuperato Neymar nell'ultimo match e ha un Richarlison in grande spolvero al fianco di Vinicius) dopo aver passato il primo turno assieme alla Svizzera (Camerun e Serbia out), ha rifilato un netto 4-1 alla Corea del Sud.



Croazia-Brasile: Daiane Tomazoni vs Ivana Knoll ai Mondiali in Qatar 2022

Ma Croazia-Brasile è anche una sfida tra tifose. E se sul fronte croato la regina indiscussa è Ivana Knoll, modella e influencer (ex Miss Croazia) che ha lasciato tutti a bocca aperta per la bellezza e il suo dress code con cui si è presentata allo stadio (con buona pace di chi pensava che potesse essere arrestata alla luce delle restrizioni a tema in Qatar), sulla sponda brasiliana a catalizzare l'attenzione è statata Daiane Tomazoni.

Tifosa non inviata sul campo, ma che ha caricato la Seleçao e i tifosi brasiliani con una promessa prima dei Mondiali in corso in Qatar: la stella di Instagram e Onlyfans aveva promesso una sua foto a ogni rete del Brasile in questa Coppa del Mondo di calcio. Una missione che prosegue e che sente forte tanto che sul suo profilo Ig nella descrizione sottolinea di essere la "Musa dos Gols da Seleção na Copa". Ivana Knoll vs Daiane Tomazoni, la guerra mondiale nel pallone sta per avere inizio...