Verratti in Qatar: guadagna 3400 euro l’ora. E la clausola per Parigi...

Marco Verratti in Qatar: guadagna 3400 euro l’ora

Marco Verratti da qualche mese ha iniziato una nuova vita all'Al Arabi: il centrocampista italiano è volato in in Qatar, operazione da 45 milioni di euro nel corso di un'estate che ha visto il PSG cambiare pelle, lasciando partire molte stelle (da Messi a Neymar e Sergio Ramos) per iniziare un nuovo corso tecnico sotto la guida di Luis Enrique con Kylian Mbappé punta di diamante della squadra (ma in scadenza a fine stagione, con le sirene del Real Madrid su di lui).

A 31 anni e con un accordo sino al 2025, l'ex talento del Pescara sta vivendo una nuova avventura calcistica: per giocare nel campionato qatariota guadagna 30 milioni circa di stipendio che corrispondono a 3400 euro ogni ora. Sino ad ora, in 8 presenze ha sfornato già 4 assist, oltre alla consueta classe nel far girare la palla.

Verratti, spunta la clausola per tornare dall'Al-Arabi a Parigi

Nel suo contratto con l'Al Arabi, secondo quanto riporta l'Equipe c'è anche la possibilità di lasciare il Qatar per una settimana al mese, permettendogli di partire regolarmente da Doha insieme alla compagna Jessica Aidi per ritrovare i suoi amici ed ex compagni di squadra in Europa. Questo gli ha permesso ad esempio di poter andare all'ultimo compleanno di Mbappè. "Parigi è una città che ti colpisce. Amo la Francia" ha confidato Marco Verratti a France Football lo scorso febbraio.