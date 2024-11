Verratti pronto a debuttare in Serie A: una big lo cerca. Tutti i rumors dalla Spagna

Verratti Inter si può fare, ma ci sono diversi ostacoli da superare

Marco Verratti all'età di 32 anni potrebbe finalmente debuttare in Serie A. Il centrocampista oggi all'Al-Arabi infatti non ha mai calcato i campi del massimo campionato, in quanto dopo l'eccellente stagione con il Pescara di Znedek Zeman in Serie B venne acquistato dal Paris Saint Germain di Carlo Ancelotti. Ora però dalla Spagna arrivano le voci di un interessamento per Verratti da parte dell'Inter.

Stando ai rumors riportati dal quotidiano Marca, i nerazzurri stanno seriamente valutando l'acquisto del centrocampista ma ci sono alcuni scogli da superare. Il primo è lo stipendio da 30 milioni di euro l'anno che il giocatore percepisce in Qatar, troppi per l'Inter. Il secondo è l'età avanzata e il terzo è la sovrabbondanza di opzioni a centrocampo. Sportmediaset non esclude l'ipotesi che il club milanese pur di riportare Verratti in Italia potrebbe sacrificare uno tra Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani.