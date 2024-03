Verstappen-Red Bull, addio possibile. E la Mercedes ora ci crede

Horner, 'Red Bull non costringerà Verstappen a rispettare l'accordo fino al 2028'

Il team di Formula 1 Red Bull non obbligherà il campione del mondo Max Verstappen a rispettare il suo contratto fino al 2028. Lo ha detto il direttore della squadra Christian Horner. "È come qualsiasi altra cosa nella vita: non puoi costringere qualcuno ad essere da qualche parte solo per un pezzo di carta", ha detto Horner ad autosport.com durante il fine settimana del Gran Premio dell'Arabia Saudita a Jeddah. "Se qualcuno non volesse essere in questa squadra, allora non lo costringeremo, contro la sua volontà, ad essere qui".

Verstappen-Mercedes, Toto Wolff sogna Max

Intanto, Toto Wolff - come riportato da SkySportsF1 - dopo il Gp in Arabia Saudita non nasconde l'interesse per il 3 volte campione del mondo di F1 da parte della Mercedes (che al termine dell'anno si separerà da Lewis Hamilton, prossimo pilota della Ferrari al fianco di Charles Leclerc). "Vorrei avere Max Verstappen in squadra, ma la prima cosa che dobbiamo fare è sistemare la W15, migliorarla per George e Lewis prima di sognare per il prossimo anno. Le opzioni interessanti per sostituire Lewis ci sono, ma ci vorranno mesi prima di attuarle. Non c'è una squadra nel paddock che rivoluzionerebbe il proprio parco piloti per avere Max Verstappen tra i suoi".

F1: Verstappen campione del mondo 2024: per i bookmakers non ci sono dubbi

Due gare, poco più di una settimana, e Max Verstappen è già campione della Formula 1 2024 per i bookmaker. Il pilota olandese ha dominato gli appuntamenti in Bahrain e Arabia Saudita, e la sua quota è scesa a 1,12 su William Hill e Better. C'è ancora tutta una stagione davanti, ma la Ferrari e Charles Leclerc sanno che servirà un miracolo per sorpassare Verstappen: il trionfo del monegasco paga 11 volte la posta, dietro all'altra Red Bull di Sergio Perez a quota 8. Più lontano Carlos Sainz, visto a 51. Dietro a Leclerc i due veterani Hamilton e Alonso, entrambi proposti a 21.

Per quanto riguarda il Mondiale Costruttori, la Red Bull domina in quota a 1,05 su William Hill, mentre la Ferrari si gioca a 9,50. Seguono Mercedes e McLaren a 17.

F1: Briatore, 'Red Bull imbattibile, Ferrari seconda forza'

"Quest'anno la Red Bull è ancora più competitiva, molto superiore rispetto all'anno scorso e ha un divario enorme con le altre. Verstappen dà 8 decimi a tutti, non sbaglia mai e la combinazione con la Red Bull è terrificante come Senna in McLaren, Alonso con la Benetton o Schumacher in Ferrari. Sono imbattibili in questo momento. C'è un dominio incontrastato della Red Bull e non è un bene per la Formula 1. La Ferrari può essere la seconda forza del mondiale, ma non è una posizione adatta alla Ferrari. Gli altri team - Mercedes, McLaren e Aston Martin - sono tutti sulla stessa linea a giocarsela". Così l'ex team manager della Renault, Flavio Briatore, al microfono de 'La Politica nel Pallone' su Rai GR Parlamento. "Red Bull non avrà nessun problema a livello di competitività. Non credo che tutte queste turbolenze possano influire sulla performance della macchina, è solo un problema di management. Rimane da vedere se Verstappen rimarrà lì, ma si parla già del prossimo anno", aggiunge Briatore sulle tensioni in casa Red Bull.