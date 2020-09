Vidal-Inter, Barcellona spiazza i nerazzurri. Bye Godin! Perisic-Nainggolan..

Vidal-Inter, Barcellona vuole indennizzo

Arturo Vidal all'Inter? Nelle scorse ore dalla Spagna era trapelato l'ok del Barcellona al divorzio con il Guerriero, ma in realtà si registra una frenata sul tema. Il Barça vuole a un indennizzo per dare il via libera al cileno che ha ancora un anno di contratto con il club blaugrana (operazione simile a quella che portato al Siviglia Rakitic). L'Inter non ci pensa proprio. e attende dall'agente Felicevich che Vidal si liberi a costo zero. Resta l'ottimismo su un affare che riporterebbe il centrocampista cileno alla corte di Antonio Conte come ai tempi della Juventus.

Perisic-Inter e il no al prestito al Bayern Monaco

Frotne Perisic. Il Bayern Monaco avrebbe voluto il giocatore nuovamente in prestito con diritto di riscatto e Hansi Flick, tecnico del Bayern, aveva dato l'ok alla conferma dell'attaccante esterno croato dopo la sua ottima annata nella stagione che ha portato il Triplete dei bavaresi. Ma l'Inter non ha ceduto: o cessione definitiva o reintegro in rosa. Perisic torna dunque all'Inter e si giocherà la sua permanenza in maglia nerazzurra agli ordini di Antonio Conte. A meno che non arrivino offerte importanti per il suo cartellino.

Nainggolan-Inter: niente Cagliari (per ora)

Situazione simile a quella di Radja Nainggolan. Il Cagliari rivorebbe il Ninja in prestito, ma per il momento l'Inter ha deciso che il jolly belga o viene venduto o resta in maglia nerazzurra. Questo però al netto di eventuali ripensamenti nelle ultime ore di un calciomercato ancora lungo e destinato a chiudersi a inizio ottobre...

INTER, GODIN AL CAGLIARI

Chi lascia l'Inter per andare a Cagliari è Diego Godin, molto vicino al trasferimento in Sardegna con cessione a titolo definitivo. Il 34enne difensore uruguaiano era stato protagonista di un ottimo finale di stagione, ma non è nei piani di Antonio Conte e la sua partenza porterà poi all'arrivo di Matteo Darmian dal Parma. Godin a Cagliari farà felici la moglie del difensore, Sofia Herrera, nata proprio nel capoluogo sardo, dove negli anni Novanta giocava il papà José Oscar 'Pepe' Herrera.