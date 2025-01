Hamilton, primi giri di pista con la Ferrari di Formula 1 | video

Ecco i primi giri di pista di Lewis Hamilton a bordo di una Ferrari di Formula 1. Il pilota inglese, come previsto dai regolamenti FIA ha girato oggi sulla pista di Fiorano con la vettura di due anni fa per cominciare a prendere confidenza con le modalità operative di un team nuovo. Conoscenza reciproca quindi ma fondamentale per la stagione che verrà.

Hamilton ha girato per pochi minuti, colpa anche della nebbia tipica della zona, ma proseguirà nei test nei prossimi giorni.