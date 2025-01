Jasmine Paolini: Sinner? "Sta facendo grandi cose per il tennis italiano, gli rinnovo complimenti"

"Io a Sanremo con Carlo Conti toscano come me? Non mi pongo il problema perché sono a Doha per il torneo. Gli impegni sportivi al momento vengono prima e sono più importanti. Assenza di Sinner? Gli ho fatto i complimenti, è un ragazzo speciale che sta dando tantissimo al tennis italiano. Dispiace che non sia venuto oggi, ma è arrivato da poco dall'Australia, è sicuramente comprensibile. Sta facendo grandissime cose e rinnovo i miei complimenti" così la tennista Jasmine Paolini, a seguito dell'incontro con il Capo dello Stato Sergio Mattarella con le nazionali maschili e femminili di tennis, a seguito delle vittoria in Billie Jean King Cup e in Coppa Davis.